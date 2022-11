Inglaterra se enfrenta al duro calor de Qatar antes de su estreno en el Mundial: Coady

El defensa inglés Conor Coady dijo el jueves que las temperaturas en el Mundial de Qatar son ciertamente mucho más calurosas que las que se experimentan en su país, pero que es hora de que los jugadores acepten el calor y se lo quiten de la cabeza.

Inglaterra llevó a cabo su primera sesión de entrenamiento bajo un calor y una humedad abrasadores en su base de entrenamiento de Al Wakrah el jueves, con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, lo que obligó a Gales a posponer su sesión a la tarde, cuando es más fresca.

No obstante, Coady dijo que no tiene sentido "pensar demasiado" en el calor, ya que no les llevará a ninguna parte durante el torneo.

"Ha sido duro esta mañana. Ha sido una sesión larga y era algo que necesitábamos como equipo para acostumbrarnos, para sentirlo, para entenderlo, y es duro", dijo Coady a los medios antes del primer partido de Inglaterra, que le enfrentará a Irán por el Grupo B el lunes.

"No me voy a sentar aquí y decir que no es duro, pero somos jugadores profesionales. Entendemos lo que estamos haciendo y el entrenamiento de esta mañana ha sido fantástico. Es un entorno diferente para nosotros", señaló.

"Es algo que queremos asumir lo antes posible y algo que queremos disfrutar. Así que vamos a salir a aceptarlo (...) Me gusta jugar bajo el sol, no lo tenemos tan a menudo en casa, ¿verdad?", agregó.

Aparte del calor en Qatar, también se ha criticado el trato que da el país a los trabajadores extranjeros, las restrictivas leyes sociales y los derechos del colectivo LGBTQ, lo que ha llevado a muchas de las selecciones que participan en el torneo a expresar su preocupación.

Coady dijo que lo siente por los aficionados LGBTQ que decidieron boicotear la Copa del Mundo y aseguró que Inglaterra quiere que todos los aficionados acudan a animarles, si bien afirmó que respetan las normas de Qatar.

La homosexualidad es ilegal en el conservador país musulmán, pero los organizadores del Mundial han dicho en repetidas ocasiones que todo el mundo, sin importar su orientación sexual o su origen, es bienvenido.

"Desde nuestro punto de vista, realmente creemos que el fútbol es para absolutamente todo el mundo. Eso es lo que creemos como equipo, como personas, como jugadores, y en eso queremos centrarnos", dijo Coady.

"Hemos venido a un país en el que respetamos las normas y respetamos todo lo que ocurre en este país. Pero defendemos lo que defendemos y seguiremos avanzando con eso", indicó.

James Maddison fue el único jugador de Inglaterra que se perdió el entrenamiento del jueves, pero Coady dijo que el centrocampista -que salió cojeando del último partido de la Premier League de su club, el Leicester City, el 12 de noviembre- está "bien".

(Editado en español por Carlos Serrano)