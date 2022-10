Un ídolo de Independiente disparó contra todos: "Feo, malo, desastroso"

Un ídolo de Independiente estalló y disparó contra todos por el mal presente del club. Apuntó contra la dirigencia y contra el equipo también.

Un ídolo de Independiente se hartó del mal presente en general y disparó contra todos. Más allá de la reciente victoria por 1-0 frente a Banfield como local, uno de los mejores jugadores de la historia del "Rojo" expresó lo que siente acerca de la actualidad y no se salvó nadie.

Se trata nada menos que de Ricardo Daniel Bertoni, una de las glorias de la institución durante la década dorada de 1970. El exdelantero, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, apuntó contra la dirigencia que se acaba de ir y contra el plantel profesional también.

Bertoni estalló por el presente de Independiente: "Un equipo más"

El exfutbolista fue entrevistado por el programa Platea Baja (Radio Del Plata, AM 1030) y opinó acerca de la actualidad del "Diablo": “Si le sacás la historia, que la construimos nosotros y los anteriores, y la construyeron desde que nació Independiente, hoy Independiente pasaría a ser un equipo más“. Pese a los tres puntos logrados en Avellaneda ante "El Taladro", opinó que “fue un partido feo, malo, el primer tiempo desastroso". "Ganamos 1-0 y gritábamos como si hubiéramos ganado la final del mundo”, protestó.

Con respecto al cambio que acaba de ocurrir en la dirigencia, el exjugador deseó "que el futuro de Independiente sea muy bueno, que esta gente se dé cuenta de que el club está por sobre ellos". “Los hombres pasan, los jugadores quedamos por la historia que podemos dejar. Cuando escucho gritar por ´El Rey de Copas´, es gracias a nosotros y a los anteriores”, profundizó.

Además, Bertoni aportó su visión acerca del flamante manager de la entidad: "Yo creo que si ponés una Secretaría de jugadores que han pasado por Independiente…". No obstante, allí recordó que "bueno, Pablo Cavallero no pasó por Independiente, pasó por Vélez y por la Selección, y porque es hincha de Independiente lo eligieron". También resaltó que fue "lo mismo que pasó con Iván Marcone, porque es hincha de Independiente...", aunque admitió: "No, Marcone también juega bien”.

Qué debe hacer Independiente vs. Boca según Bertoni

Con respecto a las especulaciones de cara a la última fecha de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, en la que si "El Rojo" suma en La Bombonera beneficiará a su archirrival Racing en la lucha por el título, el exdelantero pidió que “acá hay que salir a ganar". "Yo soy hincha de Independiente y quiero salir a ganar, por la historia y porque antes le llevábamos entre 12 y 14 partidos a Boca, después nos pasó”, amplió el entrevistado.

La visión de Bertoni sobre los árbitros y el VAR

Consultado por las últimas polémicas en los fallos en los distintos encuentros, "Dani" contestó: “Creo que los árbitros tendrían que ser independientes a la AFA, como son en Inglaterra y en otros países". Igualmente, aclaró que "también deberían ganar un buen dinero porque se lo merecen por el trabajo, por lo que estudian y por lo que se preparan”. Ya acerca del Video de Asistencia al Referí, señaló: “El VAR es importante para mí, pero tardan demasiado... Son hombres los que están, y se equivocan bastante”.

Bertoni, una gloria histórica de Independiente.

Las estadísticas de Bertoni en Independiente

Si bien el exatacante disputó apenas cinco temporadas en la institución (1973-1977, inclusive), el gran rendimiento demostrado le alcanzó para quedar grabado en la memoria de los hinchas. En total, fueron para él 209 partidos oficiales con 89 goles anotados y 7 títulos conseguidos, entre ellos tres Copas Libertadores y una Intercontinental.