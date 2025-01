Sorpresa por el pedido de Vaccari a Independiente en el mercado de pases: "Nos faltan"

Sorpresa en Independiente por el contundente pedido de Julio Vaccari a la dirigencia.

Independiente volvió a ganar en el Torneo Apertura de la Copa de la Liga y, pese al buen momento que atraviesa, el entrenador no se relaja y apunta alto. Es que Julio Vaccari sorprendió a la dirigencia sobre el mercado de pases y dejó un pedido contundente en relación a los refuerzos, luego de la victoria ante Talleres de Córdoba.

Los dos triunfos del "Rojo" lo posicionan como líder de la Zona B junto a Rosario Central y San Lorenzo, sin embargo más allá del buen inicio en el torneo local, el DT dejó en claro que pidió más futbolistas. "Recién entraron los dirigentes y lo primero que les dije es los jugadores que nos faltan. Después la institución evaluará lo que pueda hacer y qué no", comenzó diciendo en la rueda de prensa del estadio Mario Alberto Kempes.

Inluso, Vaccari fue más allá y remarcó que el puesto que está buscando reforzar especialmente es en la zona delantera: "Disfruto ver a los wines y es algo para lo cual no me resigno nunca a tenerlos en el equipo. Los pido ahora y lo pediré el día que me vaya de acá en el club al que llegue, porque es lo que uno siente".

Aunque perderá a Santiago Montiel por lesión durante algunas fechas, el entrenador quiere más opciones por los costados como variante de Santi López, Diego Tarzia y Santiago Hidalgo. Aunque no brindó los nombres que tiene en carpeta, la dirigencia tendrá algunos días para poder cerrar alguna incorporación.

El conductor del conjunto de Avellaneda también se mostró satisfecho con el recambio que tiene en el banco de suplentes: "Es muy importante tener futbolistas en el banco que te den soluciones reales. Está Lucho, Mancuello y todo el resto, pero son muchos los que nos dan soluciones. Hay una o dos posiciones en donde estamos cortos, pero después el equipo se puede oxigenar desde el banco de suplentes por las variantes”.

Para finalizar, Julio se mostró contento al buen nivel que tuvo su equipo en Córdoba: "Hoy nos propusimos jugar un partido de igual a igual. Sabíamos que no nos podía incomodar la jerarquía del rival, teníamos que conseguir los tres puntos de la manera que sea. Los jugadores siempre se alentaron que podíamos ganarlo y esa es la actitud que uno busca en este equipo”.

Alarma en Independiente: un poderoso equipo busca a una figura por millones de dólares

Tras el debut del equipo de Julio Vaccari, con triunfo ante Sarmiento de Junín en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, un poderoso equipo de América puso los ojos Kevin Lomónaco y podría hacer una importante oferta antes de que finalice el mercado de pases.

Según información de ESPN y medios mexicanos, el Monterrey, dirigido por Martín Demichelis, está interesado en el defensor argentino luego del gran 2024 que tuvo en nuestro país. Si bien hasta el momento no existieron negociaciones, la dirigencia del club mexicano se contactó con el entorno del jugador para concoer sus pretensiones.

Kevin Lomónaco interesa en Monterrey de México e Independiente le puso precio a su pase.

En Avellaneda están al tanto del deseo de Monterrey y, en caso de que se inicien charlas, pedirían 15 millones de dólares por el 100% de la ficha de Lomóncaco, cifra que le permitiría, en caso de alcanzar un acuerdo, solventar todas las deudas que viene arrastrando el club desde hace varios años.

Cabe recordar que Independiente compró al zaguero de 23 años en 3 millones de dólares por el 75% del pase a Bragantino, a comienzos del 2025. Aunque no está en los planes de los directivos deshacerse de él, teniendo en cuenta que sería difícil de reemplazar a falta de una semana para que cierre el mercado de transferencias, están dispuestos a conversar.

Los números de Kevin Lomómaco en Independiente