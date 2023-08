Santi Maratea reapareció con una sorpresiva idea para Independiente: "Sería un honor"

Santi Maratea reapareció con una sorpresiva idea para los hinchas de Independiente, tras la colecta en el club de Avellaneda. El llamativo anuncio del joven influencer.

Santiago Maratea reapareció para hablarles a los hinchas de Independiente después de la colecta, en plena crisis que continúa en el club de Avellaneda. A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer de 31 años coqueteó con la posibilidad de ser el Presidente del "Rojo" en el futuro. En diferentes historias en el formato de video selfie, el joven se dirigió directamente a los fanáticos.

Para sorpresa de muchos, "Santi" aseguró que algunos seguidores del "Rey de Copas" ya le pidieron que lidere a la institución a mediano o largo plazo: "Nunca pensé en postularme a la presidencia de Independiente, pero el otro día fui a una peña en Monte Grande y un señor me lo planteó seriamente". "Me sorprendió, pero no... Ahora estoy con otros proyectos", desestimó igualmente dicha posibilidad.

"¿No se paga, no? Un Presidente no cobra supuestamente, creo que no", especuló en vivo. Efectivamente, esa función es ad-honorem. A pesar de que reconoció que ahora mismo no se postularía para el máximo cargo institucional, Santi Maratea aclaró: "Si todo Independiente quisiera eso, sería para mí un honor. Soy socio. Quizás con eso por ahí podría...". Ya con relación a cómo viene la colecta, tras los tres millones de dólares al valor MEP que se recaudaron en la primera instancia de la iniciativa, el influencer completó: "El pago de la deuda es en noviembre. Intentamos pagar antes por el tema de que no se devalúe el peso y no se puede".

Santi Maratea filtró qué haría si fuese el presidente de Independiente

Una semana antes, el joven había anunciado por la misma vía en Instagram: "Si vos me preguntás qué haría si fuera el presidente de Independiente... Obviamente que no lo sería, ¡porque no le pagan! ¡Me parece una locura que no le paguen al Presidente de un club! Es como al Presidente de la Nación, que le pagan 500 dólares por mes". "Chicos, ¿cómo le van a dar un trabajo tan importante a alguien y no pagarle? ¿Qué piensan, que son buenos samaritanos, boludo? Así nos gorrean después", protestó.

Maratea ahora se ilusiona con ser el presidente de Independiente.

"Ahora, juguemos al hipotético caso de que soy presidente de Independiente: haría que los hinchas junten plata, pero para comprar jugadores", profundizó. "Con la guita que pudieron juntar, tienen una duda: ¿pago deudas o compro jugadores? Las dos cosas no se puede. Si soy presidente digo ´bueno, pagar deudas es aburrido y comprar jugadores es divertido´", se expresó Maratea. "Entonces: que el club pague las deudas y los hinchas compren jugadores", propuso el influencer.

"Me dirán que es imposible, pero también era imposible juntar plata con un fideicomiso y juntamos tres palos verdes", justificó. "Y lo segundo que haría es agarrar a 20 hinchas de los que van a las peñas, a todos lados, de los que viven para el club, y los pongo en la dirigencia. Estoy seguro de que los hinchas te sacan adelante el club mucho más rápido que cualquier dirigencia", remató.