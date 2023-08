Los posibles reemplazantes de Zielinski en Independiente: el gran sueño del Rojo

Los posibles reemplazantes de Ricardo Zielinski en Independiente, tras la renuncia del "Ruso". La presión de los hinchas en las redes por el nuevo DT.

Independiente busca a un nuevo entrenador después de la renuncia de Ricardo Zielinski, cuando apenas va una fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El director técnico se marchó "para descomprimir" tras la derrota por 1-0 contra Colón de Santa Fe como local y ahora la dirigencia se enfoca encontrar a un sustituto lo más rápido posible, de cara a las 13 jornadas finales con el máximo objetivo de mantener la categoría.

La principal ilusión de la directiva es Ariel Holan, el DT más pedido por los hinchas en las redes sociales con el hashtag de #HolanAlRojo durante las primeras horas del domingo 20 de agosto. Sin embargo, el último estratega campeón con el club no es la única alternativa para un final de año repleto de incertidumbre.

La relación entre el DT campeón de la Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018 con una parte de la dirigencia no es la mejor. La gran inversión que hizo el "Rey de Copas" a mediados de 2018 por pedido expreso de Holan fue la piedra angular para las deudas y los problemas económicos actuales, por lo que algunos en la cúpula de la institución de Avellaneda miran de reojo al ex Defensa y Justicia. Los refuerzos que eligió en aquel entonces no rindieron y allí comenzaron los numerosos pasivos que tiene hoy el "Diablo".

El entrenador se acaba de desvincular de la Universidad Católica de Chile, por lo que se encuentra en libertad de acción y su regreso no será un inconveniente en ese sentido. La incógnita pasa por saber si tendrá la intención de agarrar un fierro caliente en este momento, con un plantel mediocre y la presión por quedarse en la Primera cada vez más latente. Además, Pablo Cavallero dejará de ser el manager, por lo que todavía no se sabe quién iniciará las negociaciones con el futuro técnico.

Holan, el último campeón con Independiente.

Por lo tanto, en el lado rojo de Avellaneda ya barajan otras alternativas por si el anhelo de Holan no se concreta: piensan en Walter Erviti, Lucas Pusineri, Mauricio Pellegrino y hasta Ricardo Gareca para sustituir a Zielinski. Todos ellos tienen un pasado en el "Rey de Copas", ya fuera como técnicos o futbolistas. En el caso de "Pusi" y del "Tigre", ya estuvieron en ambas funciones. Con la mira puesta en no descender por segunda vez en diez años, el próximo obstáculo será un rival directo como Vélez el domingo 27 de agosto en Avellaneda, desde las 19.15 horas.

Oficial: Zielinski renunció como DT de Independiente.

La lucha de Independiente por no descender

Con un descenso por promedios que seguramente será para Arsenal de Sarandí, el tema ahora es saber cuál será el equipo que baje a la Primera "B" Nacional por la tabla anual. Allí, la lucha se da entre el "Rojo", Huracán, Vélez, Colón, Sarmiento de Junín, Banfield, Gimnasia de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Barracas Central e Instituto de Córdoba.

Lo concreto es que Independiente puede quedar en zona de descenso tras la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional 2023, aunque para ello deberán darse una serie de resultados ajenos. Con su victoria, Vélez subió a 30 puntos, por lo que el "Rey de Copas" y el "Sabalero" igualan en 28 unidades. Sin embargo, el "Globo" todavía no jugó: lo hará recién el lunes 21 de agosto a las 18 horas frente al "Taladro" como local. Si gana, sumará también 28 puntos, por lo que estaría disputando un desempate con el "Diablo" y Colón para conocer quién bajará a la segunda división.

La tabla anual 2023 en el fútbol argentino

Últimos puestos: