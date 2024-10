Julio Vaccari se hartó y borró a dos jugadores de Independiente vs. Lanús

Vaccari se hartó y borró a dos jugadores de Independiente vs. Lanús.

Julio Vaccari se hartó y borró a dos jugadores de Independiente para el partido frente a Lanús como visitante, por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2024. El entrenador de 44 años excluyó a futbolistas que fueron titulares durante gran parte del año, aunque en esta oportunidad quedarán al margen de un encuentro fundamental por diferentes motivos.

Los protagonistas son nada menos que Joaquín Laso y Alex Luna, el central y el extremo que sumaron minutos tanto de la mano de este director técnico como de su antecesor Carlos Tevez. Sin embargo, los problemas extradeportivos dejarán a ambos fuera del choque con el "Granate" en La Fortaleza.

Vaccari excluye a Laso y a Luna en Independiente vs. Lanús

El DT no tendrá en cuenta al zaguero ni al delantero para el siguiente compromiso del "Rojo", que será clave para aspirar a clasificar a alguna Copa internacional del 2025.

Laso

Por el lado del defensor de 34 años, su exrepresentante Fernando Paredes está en conflicto con el club de Avellaneda. Si bien dejó de ser el agente del ex Vélez, reclama un antiguo pasivo de 73.000 dólares, por lo que la institución fue inhibida. "No es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver", declaró el ex Rosario Central en una entrevista con TyC Sports a comienzos de octubre.

Más allá de que en los últimos días, desde el "Rey de Copas" llegaron a un acuerdo de palabra para abonar lo que el empresario le exige, todavía no se levantó la sanción. Laso, quien terminará su vínculo en diciembre próximo y todo indica que no lo renovará, no estará disponible pese a que se recupera de una fractura en el dedo gordo en la mano izquierda.

Laso, uno de los "borrados" de Vaccari en Independiente vs. Lanús.

Luna

Por el lado del mediapunta de 20 años que llegó desde Atlético de Rafaela, algunas actitudes del joven no cayeron bien en el vestuario y el entrenador prefirió dejarlo fuera de la lista de concentrados para visitar al "Grana". Distanciado de los referentes del plantel, ciertos comportamientos extradeportivos derivaron en la exclusión del talentoso joven del "Rojo". De acuerdo con diversos medios de comunicación partidarios, no lo ven enfocado en Independiente y no volverá a jugar mientras así sea.

Cuándo juega Independiente vs. Lanús

El equipo dirigido por Vaccari visitará al de Ricardo Zielinski el viernes 18 de octubre a las 19.15 horas en La Fortaleza, por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2024. El árbitro será Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium (cable y Pack Fútbol), mientras que el streaming online irá por Star+, Cablevisión Flow, Telecentro Play y DGO entre otras alternativas.