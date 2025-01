Independiente sorprende en el mercado de pases: la joya que será refuerzo de Vaccari

Independiente aceleró por una joya en el mercado de pases y sería el octavo refuerzo de Julio Vaccari.

Independiente no se conforma en el mercado de pases y, tras haber concretado siete refuerzos para Julio Vaccari, va por más. Ahora la dirigencia del "Rojo" se interesó en Pablo Ortíz, joya de 17 años que se desempeña en Chacarita y por la que ya existen contactos oficiales.

Ortiz, un atacante ágil, rápido y con buena definición, está muy cerca de transformarse en jugador de Independiente. Según reveló TyC Sports, la operación se daría a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra de 200 mil dólares por el 50% de la ficha, a priori para que se incorpore a la Reserva del club de Avellaneda, dirigida por Martín Di Diego.

El joven, que ya debutó profesionalmente en 2024 en la derrota por 4-1 frente a Defensores de Belgrano, es uno de los grandes proyectos del "Funebrero", institución con la que tiene contrato hasta 2026. Por sus grandes condiciones, el talentoso jugador fue convocado a la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso y varios equipos pusieron los ojos sobre él.

Pablo Ortíz, la joya de 17 años que está cerca de llegar a Independiente.

Los directivos del "Rey de Copas" vienen negociando con sus pares de Chacarita desde hace dos semanas por el futbolista, por lo que, de no haber inconvenientes, todo podría cerrarse de forma positiva. En caso de llegar a buen puerto, Ortíz se sumaría inmediatamente al "Rojo".

¿Quiénes son los refuerzos de Independiente en 2025?

Pablo Galdames, mediocampista central, desde Vasco da Gama de Brasil. Nicolás Freire, central izquierdo, desde Inter Miami de Estados Unidos. Luciano Cabral, volante ofensivo, desde León de México. Sebastián Valdéz, defensor central, desde Central Córdoba de Santiago del Estero. Rodrigo Fernández Cedrés, mediocampista mixto, desde Newell´s. Joaquín Blázquez, arquero, desde Talleres de Córdoba. Álvaro Angulo, lateral izquierdo, desde Atlético Nacional de Colombia.

Un jugador borrado por Vaccari intimó a Independiente y estalló la polémica

Uno de los jugadores que Julio Vaccari no tiene en cuenta en Independiente intimó a Independiente en las últimas horas y estalló el escándalo. La realidad es que el protagonista en cuestión estuvo involucrado en la polémica del yate, pero también espera que el "Rojo" pague la deuda que tiene con él y buscará hacerlo con esta decisión. Por supuesto, su actitud impactó de lleno en Avellaneda teniendo en cuenta todo lo sucedido con él y sus compañeros.

Mientras el DT ya piensa en lo que viene en la temporada, la dirigencia tendrá que ocuparse de solucionar esta cuestión que trascendió en las últimas horas. El que los puso en aprietos fue nada más y nada menos que Santiago Toloza, enganche de 22 años con pasado en Talleres de Córdoba que todavía no definió su futuro, pero sí le hizo un fuerte reclamo a la cúpula. Ya lejos de utilizar la 10 en la espalda, el exhombre de Arsenal de Sarandí espera por una importante cantidad de dinero por parte del club.

El volante envió una carta documento por medio de sus abogados pidiéndole a Independiente 292.000 dólares más deudas del 2023 y 2024. La suma total asciende a 434.000, por lo que ahora dependerá de la dirigencia comandada por Néstor Grindetti abonarla o no. Mientras tanto, el futbolista no tendrá rodaje ya que Julio Vaccari no lo tendrá en cuenta y espera por su salida de la institución en los próximos días.

Cabe destacar que se sumó al plantel del "Rojo" de Avellaneda en agosto del 2023 proveniente de Talleres de Córdoba por poco más de un millón de dólares y jugó muy pocos partidos desde su arribo por distintas cuestiones extrafutbolísticas. Uno de los posibles destinos del mediocampista en este mercado de pases es Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya avanzó para contratarlo en otras oportunidades pero no lo logró. Ante esta situación y la necesidad de Toloza de tener rodaje, es posible que las negociaciones se lleven a cabo.

Los números de Santiago Toloza en Independiente