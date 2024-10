Independiente festeja: las dos buenas noticias que tuvo Julio Vaccari en el plantel

La gran noticia que recibió Julio Vaccari en Independiente con dos jugadores, pensando en Godoy Cruz.

Independiente continúa en alza en la Liga Profesional de Fútbol 2024 y, más allá de haberse metido entre los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, tiene más motivos para festejar. Es que el entrenador, Julio Vaccari, recuperó a dos jugadores que estaban lesionados y podrá contar con ellos para la próxima jornada del torneo local.

En primer lugar, quien entrenó a la par de sus compañeros este martes fue Lucas "Saltita" González. El mediocampista, que no había estado el pasado viernes en la victoria ante Lanús, se recuperó de la tendinitis rotuliana en la rodilla derecha y, de no surgir inconvenientes, formará parte de los convocados para recibir al "Tomba" el sábado 26 de octubre.

La otra buena para Vaccari es el regreso de Alexis Canelo a las prácticas. El delantero, que no viene teniendo demasiado protagonismo desde la llegada del actual entrenador, dejó atrás la lumbalgia que no le permitió estar frente al "Granate" y también estaría dentro de los citados para chocar con el "Tomba". Por otro lado, Damián Pérez cumplió la fecha suspensión tras haber recibido la quinta amarilla con Deportivo Riestra y habrá que esperar la determinación del DT. Si bien Adrián Spörle no tuvo una gran actuación la pasada fecha, Vaccari demostró que pone al que mejor oberva durante la semana de entrenamientos. El resto del equipo sería el mismo que salió desde el inicio en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Vaccari quiere mantener a Santiago Hidalgo hasta el 2027

La dirigencia también piensa en el futuro; uno de sus juveniles, figura en la Reserva y con reciente participación en la Selección Argentina Sub 20 de Javier Mascherano, finaliza su vínculo con la institución el año próximo y ya está en los planes negociar una renovación para asegurar su continuidad. "Santi" es el apuntado por los directivos del conjunto de Avellaneda, quienes ya presentaron una oferta para extender su contrato hasta diciembre de 2027 (hasta ahora, se quedaría hasta fines del año que viene).

El delantero de 19 años, que estuvo en el banco de suplentes en la victoria ante el 'Granate', es seguido de cerca por otros equipos del exterior, situación que generó que las negociaciones comiencen con bastante anticipación. En la primera reunión que mantuvieron con su representante se rechazó la oferta inicial, aunque hubo un compromiso para enviar una contraoferta; en Independiente hay optimismo de llegar a un acuerdo. En el último duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol, venció como visitante a Lanús por 2 a 0 con goles de Federico Mancuello y Gabriel Ávalos. Si bien el objetivo principal es terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones (y obtener un lugar en algún certamen continental),

Santiago Hidalgo es un delantero de 19 años (categoría 2005) que debutó en la Primera de Independiente en julio de 2022 en un empate 0 a 0 ante Rosario Central en condición de local. Carlos Tévez, técnico por aquel entonces del 'Rojo', lo metió a los 63 minutos del encuentro en lugar de Alan Soñora. Desde entonces, tuvo 14 presentaciones con el primer equipo, aunque últimamente se destacó en la Reserva, que marcha en la quinta posición de la Zona 2.