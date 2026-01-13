Independiente vs. Everton de Chile: hora, TV en vivo y streaming online

Independiente afronta este martes su segundo compromiso en la Serie Río de la Plata 2026 cuando se enfrente a Everton de Chile. El "Rojo" de Gustavo Quinteros busca sumar minutos de pretemporada y seguir probando variantes tácticas en un torneo que le permitirá llegar con mejor ritmo al inicio de la Liga Profesional argentina, programado para el 23 de enero ante Estudiantes.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Independiente y Everton, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Everton?

El partido se jugará el martes 13 de enero de 2026 a las 21 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo. La transmisión del encuentro será por ESPN Premium en televisión y Disney+ en streaming. Este es el segundo partido del Rojo en la Serie Río de la Plata, tras haber vencido a Alianza Lima de Perú en su debut del torneo.

El equipo de Avellaneda llega a este compromiso en plena pretemporada, después de retomar los entrenamientos en Villa Domínico a principios de enero. Gustavo Quinteros cuenta con un plantel de 37 jugadores y utilizará estos amistosos para definir su once titular antes del inicio oficial de la competencia. Independiente viene de una temporada 2025 sin títulos y busca volver al protagonismo en el fútbol argentino.

El Rojo disputará tres amistosos en Montevideo dentro de la Serie Río de la Plata: venció a Alianza Lima en su debut, este martes enfrenta a Everton y luego medirá fuerzas con Montevideo Wanderers. Estos partidos son clave para que Quinteros ajuste el funcionamiento táctico y evalúe el nivel físico de sus jugadores. Una de las principales novedades es que el técnico dejó la puerta abierta para que Ignacio Malcorra, flamante refuerzo, continúe integrándose al equipo y pueda estar disponible para este encuentro. El objetivo del DT es darle protagonismo a jóvenes promesas para que se adapten rápidamente al estilo de juego del club.

Everton de Viña del Mar, por su parte, también está en pretemporada y llega a Uruguay con el objetivo de ganar ritmo futbolístico. El conjunto chileno atraviesa un proceso de reconstrucción tras una temporada 2025 complicada en la que se salvó del descenso en la última fecha. Javier Torrente, el técnico argentino, fue confirmado en el cargo pese a haber ganado solo dos de los seis partidos que dirigió al final de 2025. La dirigencia confió en su proyecto y le dio continuidad para 2026.

El historial reciente entre Independiente y Everton es prácticamente nulo, ya que no se cruzan habitualmente en competencias oficiales. Sin embargo, este tipo de amistosos de pretemporada suelen ser parejos, con ambos equipos priorizando el rodaje por sobre el resultado. El formato de la Serie Río de la Plata le da un marco competitivo al encuentro, aunque el foco principal está puesto en prepararse para los torneos locales que comenzarán próximamente.

Formaciones probables de Independiente y Everton

Independiente: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Walter Mazzantti, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Josias Palais; Lautaro Millán, Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Everton: Franco Torgnascioli; Vicente Fernández, Diego Oyarzún, Benjamín Berríos, Felipe Campos; Álvaro Madrid, Rodrigo Contreras, Cristian Riquelme; Omar Fernández, Lautaro Pastrán, Kevin Méndez. DT: Javier Torrente.

Independiente dispondría un sistema 4-4-2 bajo la conducción de Quinteros, quien probablemente rote a gran parte del plantel para darle minutos a todos los jugadores disponibles. El técnico argentino utilizó este once en el primer tiempo contra Alianza Lima: Joaquín Blázquez en el arco; Luciano Barros Ayala por derecha, Juan Fedorco y Sebastián Valdez como centrales, y Milton Valenzuela por izquierda. En el mediocampo, Mateo Pérez Curci e Iván Marcone serían los volantes centrales, con Walter Mazzantti y Josias Palais por las bandas. Arriba, Lautaro Millán e Ignacio Pussetto conformarían la dupla de ataque.

Sin embargo, Quinteros hizo ocho cambios en el segundo tiempo de aquel partido, lo que demuestra su intención de rotar y evaluar diferentes variantes. Ignacio Malcorra, el flamante refuerzo, podría tener minutos en este encuentro si el cuerpo técnico considera que está listo para sumar rodaje. Lo seguro es que el DT buscará un equipo con buen manejo de pelota y presión alta, características que ha mostrado en sus equipos anteriores.

Everton también presentaría un once alternativo bajo la conducción de Javier Torrente. El técnico argentino está en plena etapa de conocimiento del plantel tras la masiva salida de 12 jugadores y necesita evaluar quiénes serán los pilares del equipo en 2026. El sistema táctico habitual de Torrente suele ser con línea de cuatro atrás y mediocampo compacto, priorizando el orden defensivo. Vicente Fernández, el nuevo lateral, podría hacer su debut con la camiseta viñamarina, mientras que Álvaro Madrid sería titular como capitán del equipo en el mediocampo.

Independiente vs. Everton: ficha técnica