Independiente sorprendió en el mercado de pases y cerró a un campeón en el fútbol argentino durante 2024.

Mientras el plantel de Independiente da los primeros pasos en la pretemporada, la dirigencia trabaja silenciosamente en el mercado de pases para cumplir pedidos de Julio Vaccari. En las últimas horas, el "Rojo" sorprendió y cerró como refuerzo a Sebastián Valdez, el defensor que fue clave en la consagración de Central Córdoba en Copa Argentina.

La negociación se dio rápidamente durante la semana, luego de que Valdez, de 29 años, quedara con el pase en su poder tras quedar libre del conjunto de Santiago del Estero. Luego de firmar un vínculo hasta diciembre del 2027, el zaguero se unirá al plantel bajo las órdenes de Vaccari, en el predio de Villa Domínico.

Aunque suele jugar como central por derecha, también tiene facilidad para para hacerlo por izquierda, ya que maneja los dos perfiles. En la pasada temporada, el jugador, que debutó profesionalmente en 2016 en Villa Dálmine, fue clave en el esquema de Omar De Felippe, y llega para suplir las bajas de Joaquín Laso y Marco Pellegrino.

Sebastián Valdez firmó contrato en Independiente hasta 2027.

Con el arribo del defensor, el "Rey de Copas" suma a su cuarta cara nueva del plantel, tras las llegadas de Pablo Galdames (libre desde Vasco Da Gama), Nicolás Freire (ibre desde Inter Miami) y Luciano Cabral, a quien el club le compró el pase al León de México.

Los números de Sebastián Valdez en Central Córdoba de Santiago del Estero

Partidos: 55.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Independiente acelera por una figura del fútbol argentino

Independiente se mueve rápido en el mercado de pases del fútbol argentino y avanza por una importante figura local. Con las llegadas confirmadas de Luciano Cabral y Nicolás Freire, Julio Vaccari no pierde el tiempo y sabe que tiene que reforzar al plantel para pelear por todo. Es que no sólo tendrá los torneos a nivel doméstico, sino que también afrontará la Copa Sudamericana en la vuelta del "Rojo" a un certamen internacional después de varios años.

Por este motivo, el DT tiene en la mira a un delantero que fue clave para su equipo durante el último campeonato. Se trata de Walter Mazzanti, que actualmente se desempeña en Huracán pero no sólo lo quieren desde Avellaneda, ya que hay al menos dos clubes más que están interesados en él. Por este motivo, no le será fácil contratarlo, pero ya preparan una oferta por el futbolista y sueñan con tener un gran 2025.

Walter Mazzanti, el delantero que quiere Julio Vaccari para Independiente.

La realidad es que el atacante del "Globo" también está en la mira de Racing y de Vélez Sarsfield. Por este motivo, el arribo a Independiente se complica pero no es imposible. Lo cierto es que ya hubo charlas para llegar a un acuerdo y todo dependerá de cómo avancen las negociaciones, más aún teniendo en cuenta que no es el único equipo que lo busca. Claro que, también el "Globo" decidirá si acepta o no la propuesta económica que llegue por él.

A su vez, trascendió que Néstor Grindetti ya conversó con sus colegas de Huracán para llegar a un arreglo, pero también con la dirigencia de Huachipato de Chile. Esto se debe a que los dos clubes mencionados tienen el 50% de la ficha del futbolista y ahora sólo resta la oferta para convencerlos en este mercado de pases y quedarse con el delantero. Cabe destacar que también lo buscan del exterior, por lo que el "Rojo" tiene competencia para quedarse con Mazzanti.

Los números de Mazzanti en su carrera