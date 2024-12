Grindetti cruzó a Riquelme en Independiente por el llamado de Boca a Loyola: "Códigos"

Grindetti cruzó a Riquelme en Independiente por el llamado de Boca a Loyola

Felipe Loyola está en la mira para ser refuerzo de Boca Juniors en el mercado de pases de la mano de Juan Román Riquelme, pero este último recibió una fuerte crítica por parte de Néstor Grindetti, presidente de Independiente. El mandamás del "Rojo" apuntó contra su par del "Xeneize" por cómo se manejó a la hora de contactar al volante chileno que se desempeña en el elenco de Avellaneda. Por supuesto, sus dichos rápidamente trascendieron en las redes sociales.

Es que el mediocampista se convirtió en una pieza importante del equipo de Julio Vaccari con el paso de los partidos y apuestan a que sea clave para disputar tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana 2025. Desde el conjunto "Azul y Oro" están decididos a llevárselo y el principal interesado es justamente el ídolo que ya inició las gestiones. Esto molestó al directivo del "Diablo", que rápidamente salió con los tapones de punta en la entrevista con Radio La Red (AM 910).

"No estamos enojados con Boca como institución, sino con quién pasó por encima de los dirigentes y habló directamente con Loyola", esbozó Grindetti haciendo referencia a Riquelme, de quién además agregó que "cruzó una valla ética". "No corresponde hablar directamente con el representante del futbolista sin antes mencionarle el interés a la dirigencia. No son así los códigos del fútbol...", disparó el dirigente del "Rojo" sobre su par de Boca.

Lo cierto es que el volante se ganó un lugar rápidamente entre los titulares de Vaccari y en el "Xeneize" llamó la atención. Por este motivo, Román no dudó en demostrar que lo quiere en su club pero esto enfureció a la cúpula de Independiente y el futuro del chileno ahora es una incógnita. Se espera que la situación se resuelva en los próximos días, ya que es un jugador importante en el elenco de Avellaneda pensando en lo que se viene en el 2025.

Los números de Loyola en Independiente

Partidos jugados : 19.

: 19. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 3.

: 3. Minutos jugados: 1.800.

Felipe Loyola, en el radar de Juan Román Riquelme en Boca Juniors

Independiente le dio a Vaccari la mejor noticia de cara al 2025

El conjunto de Avellaneda hizo uso de la opción de compra por Kevin Lomónaco, defensor central de 22 años cuyo pase pertenecía a Bragantino. La dirigencia acordó llevarse el 75% de su pase por tres millones de dólares, los cuales se abonarán en cuatro cuotas de 750 mil dólares cada una entre junio de 2025 y diciembre de 2026 según informó el periodista Matías Martínez. De esta manera, Independiente mantiene a una de sus figuras durante la última Liga Profesional a pesar del interés que tuvo por parte de otros clubes argentinos como River Plate y Boca Juniors.