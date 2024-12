Golpazo para Vaccari en Independiente para el clásico contra Boca.

Independiente visitará a Boca Juniors por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol en la Bombonera y Julio Vaccari recibió la peor noticia en la previa de este compromiso. Si bien el "Rojo" se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana, lo cierto es que buscarán cerrar la temporada con una victoria contra el "Xeneize" que sueña con meterse en la Libertadores. Sin embargo, el DT tendrá una baja inesperada en su plantel que no sumará minutos en cancha.

Se trata de Santiago Toloza, quien por una lesión no dirá presente en este partido contra el conjunto "Azul y Oro" como tampoco estuvo ante Atlético Tucumán en la jornada anterior. El enganche de 22 años surgido en Talleres de Córdoba quedó al margen de la lista de convocados por el entrenador y recién volverá en 2025 al verde césped. Lo que aún no está definido es si continuará o no su carrera en el elenco de Avellaneda.

Cuando todo indicaba que regresaría a la formación inicial contra Boca, Toloza no sólo no será de la partida sino que no tendrá acción hasta el año próximo. El problema sufrido por el volante ofensivo fue un desgarro por el que tendrá al menos dos semanas de recuperación y no terminará la temporada con el plantel de Julio Vaccari. Cabe destacar que tampoco sumó tantos minutos en cancha desde el arribo del técnico, quien sólo le dio 137 minutos en cuatro partidos.

Lo que aún no está definido es el 11 con el que contará el DT para jugar contra el "Xeneize" este sábado 14 de diciembre desde las 19.15 en la Bombonera. Sin el enganche cordobés, el equipo saldría al verde césped con: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Adrián Spörle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos, Diego Tarzia.

Santiago Toloza sufrió una lesión en Independiente y se perderá el clásico ante Boca.

Cuándo juega Boca vs. Independiente por la Liga Profesional de Fútbol 2024

El equipo de Gago y el de Julio Vaccari se medirán este sábado 14 de diciembre a las 19.15 de Argentina en la Bombonera por la última fecha del torneo local. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales de cable ESPN Premium o TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Independiente cerró al primer refuerzo para el 2025 y festeja Julio Vaccari

Independiente ya cerró al primer refuerzo en el mercado de pases de enero del 2025, por lo que sonríe su entrenador Julio Vaccari. El club de Avellaneda no pudo clasificar a la Libertadores, pero volverá a los torneos internacionales porque consiguió el boleto a la Copa Sudamericana gracias a su ubicación en la tabla anual del 2024. Por lo tanto, el "Rojo" no solamente deberá intentar sostener la base del plantel profesional actual, sino también contratar futbolistas de jerarquía en la medida en la que su debilitada economía se lo permita. En esta coyuntura, tendrá una incorporación de nivel y gratuita: el protagonista es nada menos que Rodrigo Atencio. El delantero de apenas 22 años se destacó durante su préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, reciente campeón de la Copa Argentina.