Independiente blindó a su última joya con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

Independiente está finalizando un buen año con la clasificación a la Copa Sudamericana 2025, pero tiene más motivos para brindar. Es que la dirigencia blindó a Santiago Hidalgo, una de las últimas joyas del club, en 20 millones de dólares y Julio Vaccari podrá seguir contando con el delantero cuando corría peligro su continuidad.

El talentoso zurdo, de 19 años y que terminó jugando los últimos partidos de la Liga Profesional de Fútbol, renovó su contrato el pasado lunes hasta diciembre del 2026 con la misma cláusula de rescisión que tenía hasta ese momento: 20 millones de dólares. Se trata de un momento impactante para las arcas de la entidad de Avellaneda.

Si bien había preocupación en el "Rojo" porque su vínculo finalizaba en diciembre del 2025, los dirigentes comenzaron a negociar la extensión en octubre pasado y recién esta semana se pusieron de acuerdo con la firma, que también incluye una mejora en el salario del delantero. Si bien cuando Vaccari se hizo cargo del puesto de entrenador el juvenil tuvo que esperar, en el tramo final del torneo local Hidalgo demostró toda su calidad y se metió en el equipo: hizo un gol y brindó dos asistencias en las útimas 7 jornadas. Con esta renovación, Independiente sigue fortaleciendo el trabajo de sus inferiores, ya que se suma a las renovaciones de Santi López y Lautaro Millán, otras de las promesas que están dando sus pasos en Primera.

Los números de Santiago Hidalgo en Independiente

Partidos: 30.

Goles: 1.

Asistencias: 2.

Independiente busca otro refuerzo de jerarquía para darle el gusto a Vaccari

Independiente ya tiene su mente en el 2025 y, con el objetivo en la Copa Sudamericana y los torneos locales, avanza en el mercado de pases para darle el gusto a Vaccari. La dirigencia no para sobre el cierre del año y quiere como refuerzo a Rodrigo Fernández Cedrés, el uruguayo que la pasada temporada jugó en Newell 's Old Boys pero que pertenece al Santos de Brasil.

Aunque por el momento no hay gestiones formales, Independiente se contactó con su entorno y lo puso como una de sus prioridades a Fernández Cedrés para tenerlo cuando comience la pretemporada los primeros días de enero. Como el oriundo de Montevideo no continuará en el conjunto rosarino, ya que "la Lepra" no hará uso de la opción de compra de $1.000.000 por el 50%, en el "Rojo" buscan acelerar su llegada.

Si bien ya tiene cerrado el arribo del chileno Pablo galdames, que llegará libre tras su paso por Vasco Da Gama, Vaccari quiere una opción más como mediocampista central para competir con Iván Marcone, que renovará su contrato pero no tendrá el mismo protagonismo que tuvo en 2024.

En la última campaña en Newell´s, el volante "charrúa" disputó 31 encuentros, la gran mayoría como titular. Aunque tiene características de jugador aguerrido, también posee una gran visión de juego y buen pase filtrado, algo que busca el entrenador en sus equipos. En los próximos días, los dirigentes iniciarán conversaciones con sus pares del Santos, equipo en el que no tendrá lugar tras regresar al Brasileirao.