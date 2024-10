Festeja Independiente: el impensado monto en dólares que recibirá por un crack del club

Festeja Independiente: el impensado monto en dólares que ingresará al Rojo

En medio del parate por la fecha FIFA, Independiente espera por el ingreso de un importante monton en dólares que recibiría años después de la salida de un futbolista surgido de las inferiores. Actualmente, el jugador se desempeña en otro club argentino y es una de las nuevas caras que se sumó al plantel en este mercado de pases. Esto provocó que el "Rojo" reclame el dinero que le corresponde años después de que el crack dejó Avellaneda.

El protagonista en cuestión es nada más y nada menos que Fabricio Bustos, quien en enero del 2022 rescindió su contrato con Independiente para seguir su carrera en el Inter de Porto Alegre de Brasil. Si bien se fue en condición de libre, le dejó a la institución el 15% de su pase. Semanas después de que el defensor llegue a River Plate por 5 millones de dólares, la dirigencia comandada por Néstor Grindetti aceleró contra los brasileños para que abonen lo que aún adeudan.

En cuanto a la cantidad de dinero, trascendió que es una cifra cercana a los 950 mil dólares, lo cual será más que positivo para el "Rojo" teniendo en cuenta los problemas económicos que lo afectaron hasta poco después del reinicio de la temporada. Los directivos tomaron la decisión de intimar a los de Porto Alegre con el fin de que paguen lo que corresponde. Por supuesto, ahora todo quedará en manos de Inter, donde Bustos jugó más de 100 partidos de 2022 a 2024, donde convirtió 6 goles, brindó un total de 13 asistencias y no ganó títulos.

A Independiente le ingresará un importante monto en dólares por Fabricio Bustos

Independiente tomó una decisión con Laso y el defensor rompió el silencio

En Independiente los flojos rendimientos del equipo generaron el enojo de los hinchas y quien quedó en el centro de las críticas, principalmente, fue Joaquín Laso. Ante eso, la dirigencia habría tomado una decisión sobre su futuro y el defensor rompió el silencio sobre la difícil situación que están pasando tanto él como sus compañeros. Según manifestó este viernes ESPN, los directivos tienen determinado no renovar el contrato de Laso en el club, que finaliza el 31 de diciembre del 2024. Más allá de la cuestión futbolística, desde hace algunos meses existe un conflicto de una deuda del club con la representación del futbolista, que termina influyendo en su continuidad.

“La deuda no es mía, es de mi representante. Se disparó sola tras un acuerdo que se cayó, es de hace 3 o 4 años atrás. Estoy haciendo todo lo posible para acercar las partes, pero al estar en el TAS no es sencillo”, comenzó diciendo el zaguero en diálogo con TyC Sports. Además, el jugador con pasado en Rosario Central y Vélez Sarsfield expresó: "Entiendo la decisión que se tomó que hasta que no se solucione no juegue. Yo no tengo nada que ver, es de mi representante. Si es un tema de comisión, se tendrá que pagar. Ya se lo dije a Daniel Seoane, si sumo me quedo, si no, no. No hablamos de la renovación”.