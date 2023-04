El Kun Agüero ventiló qué hará tras la renuncia de Doman en Independiente

El Kun Agüero ventiló qué hará tras la renuncia de Fabián Doman como presidente de Independiente en el fútbol argentino. El futuro del último gran crack que tuvo "El Rojo".

Sergio "Kun" Agüero se cansó de la crisis de Independiente y se refirió al mal momento del club en general. El último gran crack formado por la institución de Avellaneda hizo un stream desde su cuenta de Twitch de Slakun10 con el streamer español Ibai Llanos y, sobre el final de la transmisión, habló del "Rojo" y destrozó a todos.

Después de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia tras apenas seis meses en el cargo, el exdelantero de la Selección Argentina apuntó contra la dirigencia actual y a la anterior, encabezada por Hugo Moyano. Por si fuese poco, les respondió a aquellos hinchas que le piden que se involucre activamente en la política del "Rey de Copas".

El Kun Agüero anunció qué hará en Independiente: "No confío en nadie"

Luego de haber visto en vivo el resumen de la derrota contra Estudiantes de La Plata como local, el exatacante opinó que "es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos diez años". "Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura... Estamos hablando de 30 millones de los míos", profundizó.

A la hora del recuento, repasó que "a (Oscar) Ustari lo venden en 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si acuerdan también". "Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años", calculó. Al instante se preguntó "cuánto puede llegar a salir la cancha (nueva)" y profundizó: "¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40... Y encima después tenés que vendieron a (Nicolás) Tagliafico, a (Esequiel) Barco, a (Maximiliano) Meza, a (Lucas) Biglia".

Agüero estalló contra todos en Independiente.

Acerca de la posibilidad de participar en la política de la institución, Agüero reconoció: "Yo no puedo estar en todas... Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que creo que... Soy totalmente sincero: no confío en nadie. ¡En nadie!". Incluso, expresó que "si vos te metés ahí tenés que lidiar con toda esa gente que ya está metida ahí adentro. Tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo...". "Ojalá un día cambie mi cabeza, esté más tranquilo y pueda decir: 'Bueno, vamos a ver si puedo estar ahí'", amplió.

Con respecto a la probable futura solución para la entidad que lo formó, el exgoleador dijo que "lo primero que tienen que hacer es no descuidar al jugador de fútbol". Y explicó: "Por más que vos consigas 100.000 sponsors, cancelemos deudas, pero si el equipo pierde... ¿Sabés lo que van a decir los sponsors? 'No voy a poner ni 10 dólares en Independiente, si no ganan un partido'". "Si vos dejás de lado el equipo, claramente vamos a tener más deuda. Entonces no hay que dejar de lado al equipo, que es lo primero y principal", resaltó.

Por último, "El Kun" castigó a los directivos que estuvieron en los últimos tiempos en "El Rojo", donde él jugó 40 partidos oficiales entre 2003 y 2006: "Lo que hacés con un jugador caro en tu equipo, lo protegés y no lo dejás ir... Se te está yendo un jugador que es bueno y si dejás ir a todos los jugadores no vas a ganar nunca". En esa línea, recalcó que "a esos jugadores que cobran bien tenés que tratar de buscarles una solución, que se queden, traer a otros jugadores que puedan reforzar a esos y así armar un equipo que por lo menos pelee". Y concluyó que "entonces, peleando, el equipo puede llegar a subir y ahí nomás puede llegar a subir el presupuesto de los sponsors. El tema es que debe mucha plata y nadie les cree".