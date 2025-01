Julio Vaccari tomó una drástica decisión en Independienye y borró a un jugador en el inicio de la pretemporada.

Independiente quiere dejar atrás los dolores de cabeza que tuvo en 2024 y ya se observan los primeros cambios. Para el comienzo de la pretemporada, el entrenador, Julio Vaccari, borró a Santiago Toloza y no lo convocó en la extensa lista de jugadores que se preparan para un cargado calendario.

Vaccari convocó a 33 jugadores para el inicio de los entrenamientos y una de las ausencias es la de Toloza. El mediapunta, que jugó 18 partidos en dos temporadas en el "Rojo", no venía siendo tenido en cuenta por el DT por motivos extrafutbolísticos y la decisión se veía venir, ya que el cuerpo técnico no observó nunca un cambio de actitud en él.

Tras haber llegado en junio del 2023, el volante, de 22 años, deberá buscarse club, y todo inidica que una probable salida sería a través de una rescisión del contrato, luego de que Independiente pagara un poco más de un millón de dólares por su pase a Talleres de Córdoba.

Santiago Toloza no continuará en Independiente, luego de que Julio Vaccari lo borrara de la pretemporada.

Además, otros jugadores que no serán considerados por Vaccari para el 2025 son Santiago Ayala (volvió de Tristán Suárez), Agustín Quiroga (estuvo a préstamo en Platense), Fernando Da Rosa (vregresó de Barnechea de Chile), Tomás Rambert (volvió cedido de Alvarado), Mauro Zurita (Nueva Chicago) y Baltasar Barcia, que podría continuar en Peñarol de Uruguay.

Los que sí estuvieron en el primer día de práctica fueron Kevin López y Rodrigo "Chino" Atencio, que regresaron al club tras sus respectivos préstamos en Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero. Mientras que Joaquín Laso, Julio Buffarini, Damián Pérez, Marco Pellegrino (se interrumpirá el préstamo con Milan), Alex Luna y Sergio Melli Ortíz ya no forman parte del club al no renovar sus contratos.

Los números de Santiago Toloza en Independiente

Partidos: 18.

Goles: 0.

Asistencias: 2.

Independiente acelera por una figura del fútbol argentino

Independiente se mueve rápido en el mercado de pases del fútbol argentino y avanza por una importante figura local. Con las llegadas confirmadas de Luciano Cabral y Nicolás Freire, Julio Vaccari no pierde el tiempo y sabe que tiene que reforzar al plantel para pelear por todo. Es que no sólo tendrá los torneos a nivel doméstico, sino que también afróntará la Copa Sudamericana en la vuelta del "Rojo" a un certamen internacional después de varios años.

Por este motivo, el DT tiene en la mira a un delantero que fue clave para su equipo durante el último campeonato. Se trata de Walter Mazzanti, que actualmente se desmpeña en Huracán pero no sólo lo quieren desde Avellaneda, ya que hay al menos dos clubes más que están interesados en él. Por este motivo, no le será fácil contratarlo, pero ya preparan una oferta por el futbolista y sueñan con tener un gran 2025.

La realidad es que el atacante del "Globo" también está en la mira de Racing y de Vélez Sarsfield. Por este motivo, el arribo a Independiente se complica pero no es imposible. Lo cierto es que ya hubo charlas para llegar a un acuerdo y todo dependerá de cómo avancen las negociaciones, más aún teniendo en cuenta que no es el único equipo que lo busca. Claro que, también el "Globo" decidirá si acepta o no la propuesta económica que llegue por él.

Walter Mazzanti, la figura de Huracán que Julio Vaccari quiere en Independiente

A su vez, trascendió que Néstor Grindetti ya conversó con sus colegas de Huracán para llegar a un arreglo, pero también con la dirigencia de Huachipato de Chile. Esto se debe a que los dos clubes mencionados tienen el 50% de la ficha del futbolista y ahora sólo resta la oferta para convencerlos en este mercado de pases y quedarse con el delantero. Cabe destacar que también lo buscan del exterior, por lo que el "Rojo" tiene competencia para quedarse con Mazzanti.

Los números de Mazzanti en su carrera