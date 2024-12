Chau Independiente: la dirigencia borrará a una joya y Vaccari suma otro problema

Independiente borrará a una joya del plantel de Julio Vaccari: el motivo de la dirigencia.

Independiente finalizó el año deportivo con una sonrisa tras la clasificación a la Copa Sudamericana y, de cara al 2025, habrá importantes cambios en el plantel. Es que la dirigencia decidió que no tendrá en cuenta a Diego Tarzia para la próxima temporada, una de las joyas del equipo de Julio Vaccari que estuvo involucrado en la polémica del yate con varios futbolistas.

De acuerdo a la información del medio partidario Muy Independiente, tras una reunión de los directivos, el coordinador del "Rojo", Alejandro Tocalli, se comunicó con el talentoso zurdo, de 21 años, para informarle que, a partir de enero próximo, será prescindible y deberá buscarse club.

Según dicho medio, la razón por la que la dirigencia toma la determinación de no contar con Tarzia se debe, principalmente, porque fue uno de los jugadores que formó parte de la fiesta en una embarcación a mediados de octubre. Si bien por aquel entonces Vaccari indultó al delantero y a Marco Pellegrino por pedido de la dirigencia tras haberlos apartado dos fechas, ahora la medida es irreversible.

Incluso, la aceptación del DT para el regreso de los sancionados al equipo profesional se habría dado con la condición de que no continuaran en el plantel a partir del 2025, sobre todo aquellos que incurrieron en actos de indisciplina o salidas nocturnas. Vale recordar que el equipo arrancará la pretemporada el 3 de enero y que Tarzia, a priori, estaría a la par de sus compañeros.

La idea de los directivos es que el jugador surgido de las inferiores del "Rey de Copas", que tiene contrato hasta diciembre del 2026, se marche a través de una venta, por el total o una parte de su ficha. La segunda opción, de la que no hay conformidad, es que salga en un préstamo.

No sería una baja más para Vaccari en su plantel. Desde que se hizo cargo del puesto, Tarzia fue uno de los extremos que más participación tuvo en el equipo: jugó 16 partidos, de los cuales fueron 8 como titular, por encima de Santi López y Alex Luna, y solo por detrás de Santiago Montiel.

Los números de Diego Tarzia en Independiente

Partidos: 24.

Goles: 1.

Asistencias: 1.

Alarma en Independiente y para Julio Vaccari por el futuro de Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco fue una de las figuras de Independiente en los últimos meses del 2024, convirtiéndose en una pieza clave para Julio Vaccari dentro del plantel. Por este motivo, hay clubes interesados en contar con él desde el próximo mercado de pases y todo indica que dejaría Avellaneda. Si bien todavía pertenece a Red Bull Bragantino de Brasil, lo cierto es que dos equipos no ven con malos ojos contratarlo con vistas al 2025.

Tanto River Plate como Boca Juniors ya mostraron interés en el zaguero que llegó a mitad de año al "Rojo" y apuntan a sellar el vínculo con él para que dispute la Copa Libertadores del año próximo. Por supuesto, es el objetivo principal de ambos para lo que viene y el puesto de la defensa es clave para afrontarlo. Lo que también llamó la atención sobre este tema fueron las palabras del propio DT cuando le consultaron acerca de lo que sucederá con el central de 22 años surgido en Lanús.

"Si me decís se va Kevin Lomónaco me largo a llorar acá. No quiero que se vaya, voy a ser un nene caprichoso que se pone a patalear, no quiero. Pero bueno, tampoco depende de mí", esbozó Vaccari poco después del empate sin goles de su equipo ante Boca Juniors en la Bombonera. De esta manera, quedó la puerta abierta para una posible salida del defensor aunque todavía no está confirmado dónde continuará su carrera. Tanto el "Millo" como el "Xeneize" necesitan futbolistas en esta posición y las opciones de compra son bastante elevadas: 3 millones de dólares por el 75% del pase a fines del 2024 o 3,5 millones de dólares a mediados del 2025.

Lo cierto es que, si se queda en Independiente, jugará la Copa Sudamericana a la que el elenco de Avellaneda clasificó tras quedar en el octavo puesto de la tabla general. En un total de 41 partidos cosechó 63 unidades producto de 15 victorias, 18 empates y 8 derrotas. Cabe destacar que Carlos Tevez comenzó el año 2024 al frente del equipo -arribó en 2023-, dejó el club en la segunda fecha de la Liga Profesional y tras el interinato de Hugo Tocalli llegó el turno del actual entrenador. Con Marco Pellegrino y Joaquín Laso seguramente fuera de la entidad roja en el 2025, averiguaron condiciones por Federico Tévez (Quilmes) para acompañar a Juan Manuel Fedorco y al propio Lomónaco si es que se queda como alternativa en la última línea.

Los números de Lomónaco en Independiente