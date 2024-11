Bochini rompió el silencio en Independiente sobre la fiesta de los jugadores: "Algo normal"

La contundente opinión de Ricardo Bochini en Independiente sobre la fiesta de los jugadores.

En Independiente continúa la polémica en torno a la fiesta en la que estuvieron involucrados varios futbolistas y que generó malestar puertas adentro del platel. En ese sentido, Ricardo Bochini, máximo ídolo del club, se refirió a la situación que tuvo como consecuencia sanciones a dos jugadores y fuertes retos.

Cuando parecía que en el "Rojo" comenzaban a respirarse aires de optimismo por los buenos resultados, el festejo en un yate que se hizo público de Marco Pellegrino, Diego Tarzia, Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch, Felipe Loyola durante su día libre y sin responsabildiades futbolísticas, rompió todo.

Si bien solo Pellegrino y Tarzia pagaron los "platos rotos" al no ser convocados ante Godoy Cruz, una semana después de que el hecho saliera a escena, Bochini dejó en claro su visión de todo lo que pasó. "Yo nunca fui a ninguna fiesta, pero en el día libre vos podías hacer cualquier cosa, mientras sea algo normal. En tu casa, si salís o en cualquier lado. Después tenés que llegar bien al entrenamiento, trabajar bien y ser profesional”, comenzó diciendo el exjugador en una entrevista con el programa Vieja Escuela.

Más allá de que el "Bocha" recalcó que en los días libres un jugador puede elegir qué hacer, luego agregó: "Yo no hubiese ido. El 90% de los jugadores de mi época pensábamos en el domingo, en el miércoles, en ganar, en darle una alegría a la gente, en estar allá arriba, en la gloria futbolística. Sí, queríamos ganar plata porque necesitábamos mejorar la parte económica, veníamos de una familia humilde”.

Además, el ganador de 14 títulos con el "Rojo" deseó que este tipo de situaciones no pasen más porque "Independiente es muy grande, la gente está un poco ansiosa porque no está ahí arriba”. Por otro lado, Bochini comparó: "Lo principal que queríamos era ser mejores que los de River, que los de Boca, que Racing, San Lorenzo. Y después ser mejores que los brasileños en la Libertadores. ¿Sabés lo que era ganar una copa o un campeonato para nosotros? Vos en Independiente tenías que llegar y demostrar”.

Por el momento, tanto Tarzia como Pellegrino continúan entrenándose a la par del grupo, pero sin novedades sobre cuándo volverán a jugar. El jueves por la noche, Julio Vaccari fue contundente tras el empate con Sarmiento: “Soy un técnico que no me gusta castigar, que no me gusta cobrar multas y que me gusta explicar y dar avisos. Pero hay determinadas situaciones que se ponen en juego, en las que hay que tomar decisiones, que se quedan en el vestuario. De esa manera es donde va a quedar la situación”.

Cuándo juegan Sarmiento vs. Independiente por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Verde" recibirá al "Rojo" de Avellaneda este jueves 31 de octubre del 2024 a las 19 horas en Junín, por la fecha 20 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports. En tanto, el streaming será por su propia plataforma paga TNT GO y por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La posible formación de Independiente vs. Sarmiento de Junín

Para este cotejo correspondiente a la fecha 20 del torneo doméstico, la única incógnita de Vaccari pasa por el mediocampo que aún no está definido. Los 11 del "Rojo" de Avellaneda para enfrentar al "Kiwi" serían: Rodrigo Rey; Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Adrián Spörle; Jhonny Quiñónez o David Martínez, Iván Marcone, Federico Mancuello; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Nicolás Vallejo.