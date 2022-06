Momo perdió en la Velada del año 2 en un injusto fallo localista

El influencer argentino Momo perdió en la Velada del año 2 ante su par Viruzz en un fallo localista y por demás injusto.

El streamer Momo participó de la "Velada del año 2" organizada por Ibai Llanos en España y perdió en un fallo totalmente injusto. El argentino, que entrenó con Sergio "Maravilla" Martínez, se enfrentó a tres asaltos con su par español Viruzz, quien sólo dominó las acciones en el primer round. El oriundo de La Plata trató de revertir la historia con el transcurso de la pelea, pero se vio perjudicado por la decisión final que lo privó de llevarse el triunfo.

La sangre en el rostro de Gerónimo Benavides -Momo- evidenciaba que no la pasaba bien en el combate. En el primer capítulo sufrió los ataques más agresivos por parte del hombre de casa que le provocó dos cuentas y lo condicionó para el resto del duelo. Sin embargo, lo mejor por parte del bonaerense llegó minutos después reponiéndose ante el momento adverso.

En el segundo asalto las cosas cambiaron y Momo fue más protagonista. Si bien recibió golpes contundentes por parte de Viruzz, continuó en ataque y puso en aprietos en reiteradas ocasiones a su rival. El árbitro frenó varias veces al argentino acusando que conectaba manos en la nuca del español cuando no esto no sucedía. Sin embargo, el platense no dejó de intentar.

Ya en el tercer round -y definitivo- la sangre en la cara del argentino influyó nuevamente en el desarrollo del enfrentamiento. Lamentablemente, cuando parecía que Momo estaba mejor y tenía todas las chances de quedarse con la victoria, el juez determinó el final del pleito, dando a entender que el influencer nacido en La Plata no podía continuar. Más allá del resultado, fue una de las principales atracciones de la jornada boxística transmitida en Twitch.

Ibai Llanos rompió un récord impresionante en la Velada del año 2

Ibai Llanos rompió su propio récord en una transmisión de Twitch y fue nada más y nada menos que en el marco de la "Velada del año 2". El famoso streamer español organizó el evento nuevamente y llamó aún más la atención del público de todo el mundo. No sólo por lo boxístico, entre los que se presenta también un argentino, sino también por los distintos artistas que participan de la jornada en cuestión.

En un principio, alrededor de las 14:15 alcanzó los dos millones y medio de personas, con lo cual rompió un récord mundial en la plataforma. Los números continuaron en alza a medida que la jornada transcurrió y cerca de las 15:00 llegó a los tres millones de visualizaciones en vivo. De hecho, los combates que se desarrollaron hasta ese momento fueron por demás atractivos.