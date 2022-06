Quién es Momo Benavídes, el argentino que peleará en la Velada del año 2 de Ibai Llanos

Quién es Momo Benavídes, el argentino que peleará contra el español Viruzz en La Velada del año 2 de Ibai Llanos del próximo sábado 25 de junio.

El próximo sábado 25 de junio se llevará a cabo la esperada Velada del año 2 que organiza Ibai Llanos y el evento de boxeo contará con la presencia de un argentino. El elegido de nuestro país por el streamer español es nada menos que Gerónimo "Momo" Benavídes, uno de los máximos impulsores de la escena nacional, quien estuvo los últimos cuatro meses entrenando en España para representar la bandera de la mejor manera posible.

Cada evento que organiza Ibai Llanos demuestra no solo la repercusión que tiene el propio español sino también el asombroso nivel de producción al que la escena streamer ya puede alcanzar y no únicamente soñar. La Velada del año 2 no será la excepción y promete convertirse en un verdadero hito que romperá todo tipo de récords en Twitch, la plataforma más importante del mercado, propiedad de Amazon desde el 2014.

La velada boxística tiene como pelea de fondo el enfrentamiento entre el streamer Jagger y el cantante David Bustamante, quien tomó el lugar del actor Jaime Lorente. Además, también habrá un representante argentino en lo que seguramente será una noche histórica para el streaming en habla hispana. El elegido por Ibai Llanos para que represente a la celeste y blanca es nada menos que Momo Benavídes, quien se dio el gusto de tener un sparring de lujo en su preparación: Sergio "Maravilla" Martínez.

El creador de contenido argentino estuvo radicado en España durante los últimos meses para entrenar para La Velada del año 2, donde se enfrentará con el youtuber español Viruzz. Además, en los últimos días confirmó mediante un video en sus redes sociales que se sumó a KRÜ Esports, el equipo del Kun Agüero.

Quién es Momo Benavídes

Premiado como "Streamer del año" en los Coscu Army Awards del 2021, Momo Benavides es uno de los creadores de contenido más reconocidos e influyentes en habla hispana. Junto con su gran amigo Coscu fueron actores fundamentales para que Twitch y los streamers pudieran asentarse en el país y forjar una escena fuerte como la que hoy existe. Hincha y embajador de Platense en todo el mundo, Momo es un fanático de la historia y unió sus pasiones al convertirse en el primer hispanoparlante en transmitir en vivo desde los campos de concentración de Auschwitz.

Otra de sus transmisiones muy recordadas es sin dudas la que realizó en el Coliseo Romano. Figura central en la escena streamer en habla hispana, Momo también fue protagonista de una transmisión especial hace poco tiempo: el pasado 6 de abril hizo un stream histórico por los 40 años de la Guerra de Malvinas y el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.