Horóscopo semanal: predicciones del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 y qué le espera a cada signo

El horóscopo semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 estará atravesado por la Luna llena en Tauro, un fenómeno que pone el foco en la estabilidad, el dinero, los vínculos y la valoración personal. La semana invita a revisar decisiones pendientes y prestar atención a situaciones que podrían llegar a un punto de definición.

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La astróloga y tarotista Laura Novillo compartió las predicciones para cada signo, junto con una carta del tarot y un cristal recomendado. Las interpretaciones abarcan desde posibles novedades económicas y laborales hasta conversaciones importantes en las relaciones personales.

Horóscopo semanal: qué le espera a los 12 signos

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Los temas económicos ocuparán un lugar central. Podrían surgir novedades sobre ingresos, cobros pendientes o decisiones relacionadas con los recursos compartidos. En el amor, será importante evitar que las diferencias por dinero afecten la relación.

Carta del tarot: El Emperador.

El Emperador. Cristal recomendado: Pirita.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

La Luna llena en su signo intensificará las emociones y podría impulsar decisiones personales importantes. Las relaciones afectivas también estarán bajo revisión, especialmente si existen necesidades o expectativas contrapuestas.

Carta del tarot: La Emperatriz.

La Emperatriz. Cristal recomendado: Cuarzo rosa.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Podrían reaparecer asuntos del pasado o surgir información que ayude a comprender una situación pendiente. Las exigencias laborales podrían generar cansancio, por lo que será importante reservar momentos para descansar y ordenar las emociones.

Carta del tarot: El Ermitaño.

El Ermitaño. Cristal recomendado: Amatista.

Horóscopo.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Las amistades y los proyectos compartidos tendrán protagonismo. Una iniciativa que lleva tiempo en marcha podría recibir novedades o atravesar una instancia decisiva. En el plano sentimental, habrá que encontrar un equilibrio entre los deseos propios y las expectativas ajenas.

Carta del tarot: La Estrella.

La Estrella. Cristal recomendado: Amazonita.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El trabajo y el reconocimiento profesional estarán en primer plano. Podrían aparecer oportunidades para cerrar una etapa o tomar decisiones sobre el futuro laboral. El desafío será compatibilizar las ambiciones personales con las responsabilidades familiares.

Carta del tarot: El Sol.

El Sol. Cristal recomendado: Citrino.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Los estudios, los viajes y los asuntos legales podrían llegar a una definición. También podría aparecer una noticia esperada o una conversación que permita despejar dudas. La semana invita a revisar la forma de interpretar determinadas experiencias.

Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna.

La Rueda de la Fortuna. Cristal recomendado: Sodalita.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

El dinero compartido y los vínculos íntimos concentrarán la atención. Deudas, préstamos o compromisos financieros podrían requerir una resolución. En las relaciones personales, será importante reconocer las propias necesidades y revisar los acuerdos.

Carta del tarot: La Justicia.

La Justicia. Cristal recomendado: Obsidiana negra.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las relaciones de pareja y las asociaciones serán protagonistas. Según las predicciones, podrían producirse conversaciones reveladoras o definiciones que modifiquen el rumbo de un vínculo. La clave estará en equilibrar los deseos individuales con las necesidades de los demás.

Carta del tarot: Los Enamorados.

Los Enamorados. Cristal recomendado: Rodonita.

Sagitario (22 de noviembre al 22 de diciembre)

El trabajo y el bienestar personal exigirán atención. Podrían surgir novedades laborales o la necesidad de modificar rutinas. El cansancio acumulado será una señal para revisar el equilibrio entre las obligaciones y el descanso.

Carta del tarot: La Templanza.

La Templanza. Cristal recomendado: Fluorita.

Capricornio (23 de diciembre al 21 de enero)

El amor, los proyectos creativos y los vínculos familiares ocuparán un lugar destacado. Una relación podría atravesar una definición importante o podrían salir a la luz sentimientos que hasta ahora no se habían expresado.

Carta del tarot: El Mago.

El Mago. Cristal recomendado: Cornalina.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Los asuntos familiares y domésticos podrían impulsar decisiones sobre convivencia, mudanzas o propiedades. También podrían reaparecer emociones relacionadas con la historia familiar. Será una semana para buscar estabilidad y resolver tensiones pendientes.

Carta del tarot: La Luna.

La Luna. Cristal recomendado: Piedra luna.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Una conversación, noticia o información podría ayudar a resolver una cuestión pendiente. También podrían llegar definiciones sobre estudios, trámites o vínculos con personas cercanas. La recomendación es expresar las ideas con claridad y escuchar otras perspectivas.