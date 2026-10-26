Horóscopo semanal: predicciones del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 y qué le espera a cada signo

El horóscopo semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 estará atravesado por la Luna llena en Tauro, un fenómeno que pone el foco en la estabilidad, el dinero, los vínculos y la valoración personal. La semana invita a revisar decisiones pendientes y prestar atención a situaciones que podrían llegar a un punto de definición.
La astróloga y tarotista Laura Novillo compartió las predicciones para cada signo, junto con una carta del tarot y un cristal recomendado. Las interpretaciones abarcan desde posibles novedades económicas y laborales hasta conversaciones importantes en las relaciones personales.
Horóscopo semanal: qué le espera a los 12 signos
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Los temas económicos ocuparán un lugar central. Podrían surgir novedades sobre ingresos, cobros pendientes o decisiones relacionadas con los recursos compartidos. En el amor, será importante evitar que las diferencias por dinero afecten la relación.
- Carta del tarot: El Emperador.
- Cristal recomendado: Pirita.
Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
La Luna llena en su signo intensificará las emociones y podría impulsar decisiones personales importantes. Las relaciones afectivas también estarán bajo revisión, especialmente si existen necesidades o expectativas contrapuestas.
- Carta del tarot: La Emperatriz.
- Cristal recomendado: Cuarzo rosa.
Géminis (21 de mayo al 21 de junio)
Podrían reaparecer asuntos del pasado o surgir información que ayude a comprender una situación pendiente. Las exigencias laborales podrían generar cansancio, por lo que será importante reservar momentos para descansar y ordenar las emociones.
- Carta del tarot: El Ermitaño.
- Cristal recomendado: Amatista.
Cáncer (22 de junio al 22 de julio)
Las amistades y los proyectos compartidos tendrán protagonismo. Una iniciativa que lleva tiempo en marcha podría recibir novedades o atravesar una instancia decisiva. En el plano sentimental, habrá que encontrar un equilibrio entre los deseos propios y las expectativas ajenas.
- Carta del tarot: La Estrella.
- Cristal recomendado: Amazonita.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
El trabajo y el reconocimiento profesional estarán en primer plano. Podrían aparecer oportunidades para cerrar una etapa o tomar decisiones sobre el futuro laboral. El desafío será compatibilizar las ambiciones personales con las responsabilidades familiares.
- Carta del tarot: El Sol.
- Cristal recomendado: Citrino.
Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)
Los estudios, los viajes y los asuntos legales podrían llegar a una definición. También podría aparecer una noticia esperada o una conversación que permita despejar dudas. La semana invita a revisar la forma de interpretar determinadas experiencias.
- Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna.
- Cristal recomendado: Sodalita.
Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)
El dinero compartido y los vínculos íntimos concentrarán la atención. Deudas, préstamos o compromisos financieros podrían requerir una resolución. En las relaciones personales, será importante reconocer las propias necesidades y revisar los acuerdos.
- Carta del tarot: La Justicia.
- Cristal recomendado: Obsidiana negra.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Las relaciones de pareja y las asociaciones serán protagonistas. Según las predicciones, podrían producirse conversaciones reveladoras o definiciones que modifiquen el rumbo de un vínculo. La clave estará en equilibrar los deseos individuales con las necesidades de los demás.
- Carta del tarot: Los Enamorados.
- Cristal recomendado: Rodonita.
Sagitario (22 de noviembre al 22 de diciembre)
El trabajo y el bienestar personal exigirán atención. Podrían surgir novedades laborales o la necesidad de modificar rutinas. El cansancio acumulado será una señal para revisar el equilibrio entre las obligaciones y el descanso.
- Carta del tarot: La Templanza.
- Cristal recomendado: Fluorita.
Capricornio (23 de diciembre al 21 de enero)
El amor, los proyectos creativos y los vínculos familiares ocuparán un lugar destacado. Una relación podría atravesar una definición importante o podrían salir a la luz sentimientos que hasta ahora no se habían expresado.
- Carta del tarot: El Mago.
- Cristal recomendado: Cornalina.
Acuario (22 de enero al 21 de febrero)
Los asuntos familiares y domésticos podrían impulsar decisiones sobre convivencia, mudanzas o propiedades. También podrían reaparecer emociones relacionadas con la historia familiar. Será una semana para buscar estabilidad y resolver tensiones pendientes.
- Carta del tarot: La Luna.
- Cristal recomendado: Piedra luna.
Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)
Una conversación, noticia o información podría ayudar a resolver una cuestión pendiente. También podrían llegar definiciones sobre estudios, trámites o vínculos con personas cercanas. La recomendación es expresar las ideas con claridad y escuchar otras perspectivas.
- Carta del tarot: El Juicio.
- Cristal recomendado: Aguamarina.