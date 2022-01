Medvedev se deshace de Tsitsipas y se cita con Nadal en la final de Australia

Daniil Medvedev se enfrentará a Rafael Nadal por el título del Abierto de Australia el domingo, después de una emocionante victoria sobre el cuarto cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas, en la semifinal del viernes.

El ruso, número dos del mundo, llegó a la final del Abierto de Australia por segundo año consecutivo al derrotar al tenista heleno por 7-6(5), 4-6, 6-4 y 6-1.

Si Medvedev vence en la final, se convertirá en el primer hombre en la era abierta que gana sus dos primeros títulos de Grand Slam de forma consecutiva tras su triunfo en Nueva York el pasado septiembre.

El ruso privó a Novak Djokovic del Grand Slam en año calendario en la final del Abierto de Estados Unidos y ahora tratará de impedir que Nadal establezca el récord masculino de todos los tiempos con 21 'majors'.

Medvedev perdió los nervios al final del segundo set contra Tsitsipas, acusando a su rival de estar recibiendo instrucciones de su padre desde la banda, algo contrario al reglamento.

"Para ser sincero, no creo que las emociones me hayan ayudado demasiado", dijo el ruso en la pista. "Pierdes la concentración y demasiada energía. En cuanto lo hice, (pensé): 'Es un gran error'. Estoy contento de haber recuperado la concentración al principio del tercer set. Conseguí hacer algunos buenos saques y eso me devolvió al partido".

En la semifinal anterior, Nadal superó al séptimo cabeza de serie, el italiano Matteo Berrettini, por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, quedando a solo una victoria de romper el triple empate a 20 Grand Slams con Novak Djokovic y Roger Federer.

Nadal, de 35 años, comenzó con energía bajo el techo cerrado del Rod Laver Arena, ya que en el exterior llovía con fuerza, y tomó el control rompiendo el servicio de Berrettini, finalista de Wimbledon, en cada uno de los dos primeros sets.

El 'drive' de Nadal, con mucho golpe liftado, hizo la mayor parte del daño al principio, inmovilizando al italiano tras la línea de fondo y dejándole muy poco tiempo para usar sus potentes golpes de fondo.

"He empezado el partido jugando muy bien. Los dos primeros sets han sido de los mejores desde hace mucho tiempo", dijo Nadal en la pista. "Sé lo bueno que es Matteo. Es un jugador muy sólido, muy peligroso. En el tercero sabía que en algún momento iba a ir a buscar los tiros".

"Tenemos que sufrir y tenemos que luchar. Esa es la única manera de estar donde estoy hoy. Sinceramente, significa mucho para mí estar de nuevo en la final aquí", agregó.

Justo cuando parecía que el partido iría por el mismo camino que su único encuentro anterior, cuando Nadal ganó en sets corridos en el Abierto de Estados Unidos de 2019, Berrettini se animó y empezó a obligar al español a retroceder con fuertes derechas en el tercer set. Una primera rotura de servicio para el italiano de 25 años en el octavo juego forzó un cuarto.

Nadal consiguió entonces la rotura crucial en el octavo juego, ya que los errores no forzados del italiano aumentaron y otro error -su 39º frente a los 19 de su rival- permitió al campeón de 2009 convertir su primer punto de partido tras una batalla que duró dos horas y 55 minutos.

Será la 29ª final de un gran torneo para Nadal y un segundo título en Melbourne Park le convertiría en el segundo hombre, después de Djokovic, en ganar todos los títulos de Grand Slam dos veces desde que el deporte se hizo profesional en 1968.

"He tenido un poco de mala suerte durante mi carrera con algunas lesiones y otras veces he jugado finales increíbles con buenas oportunidades", dijo Nadal, que jugará su sexta final del Abierto de Australia. "Estuve cerca un par de veces".

"Me siento muy afortunado por haber ganado una vez en mi carrera en 2009, pero nunca pensé en otra oportunidad en 2022", agregó.

(Editado en español por Tomás Cobos y Carlos Serrano)