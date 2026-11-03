Un presidente renunció a su cargo tras el descenso de su club, con una carta a los socios

Daniel Ferreiro, uno de los dirigentes con más años en Nueva Chicago, renunció a la comisión directiva un día después del descenso a la Primera B Metropolitana. El exvicepresidente, que integraba la subcomisión de fútbol profesional, dejó su cargo de vocal titular y puso fin a casi 20 años en la política del club de Mataderos. "Las decisiones erráticas tienen que tener consecuencias", escribió en una carta en la que pidió disculpas a los socios.

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Ferreiro anunció su salida este martes "de manera indeclinable" y confirmó que se retira de la dirigencia del club a través de un comunicado en redes sociales. No es un nombre más en Nueva Chicago, ya que llegó a ser vicepresidente de la institución y, desde el inicio del mandato de la actual comisión directiva, formaba parte de la subcomisión de fútbol profesional, el área señalada por los hinchas como principal responsable de la caída.

Su renuncia es la primera de peso tras la pérdida de la categoría luego de la derrota frente a Chacarita, en la última fecha de la Primera nacional. En Mataderos no descartan que en las próximas horas se sumen otras dimisiones, mientras gana fuerza la idea de una renovación profunda de cara al próximo proyecto.

El comunicado de Daniel Ferreiro

En su mensaje, el dirigente asumió su parte en el fracaso deportivo y evitó buscar culpables afuera: "Pido disculpas a todas y todos los socios de Nueva Chicago. Asumo en lo que me corresponde el fracaso deportivo que ayer quedó consumado por el descenso de nuestro equipo. Al principio del mandato de la actual CD asumí la responsabilidad de ser integrante de la subcomisión de fútbol profesional y las decisiones erráticas tienen que tener consecuencias".

Ferreiro también habló de lo que le costó la vida en el club: "Después de casi 20 años me retiro de la dirigencia del club que amo y le di años de mi vida y patrimonio, les aseguro que dejé trabajo, familia, por esta pasión. El socio e hincha no se merece este presente deportivo". Y fue contundente sobre las causas: "Nueva Chicago descendió por errores propios que asumo, nunca endilgaremos culpas a nadie que no sean las propias".

El tramo final de la carta tuvo un mensaje hacia afuera. Ferreiro, a quien distintos medios describen como un dirigente cercano a Claudio Tapia, ratificó sus posturas sobre la conducción del fútbol argentino: "Las ratifico todas y cada una de ellas y desde el lugar de hincha las seguiré defendiendo, yo sé lo que era el fútbol antes y lo que es ahora". Cerró con una nueva disculpa: "Intentamos en todo lo que estuviera a nuestro alcance evitar este descenso y no pudimos. Nuevamente les pido disculpas. Abrazo y es lo que corresponde hacer".

Cómo fue el descenso de Nueva Chicago

El Torito llegó a la fecha 36 de la Primera Nacional con 37 puntos, los mismos que Patronato. Necesitaba ganar en San Martín para salvarse sin depender de nadie.

No pudo. El lunes 2 de noviembre, Chacarita, su clásico rival, se impuso 2-0 con goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone en los primeros minutos del segundo tiempo. El empate de Patronato ante Atlético de Rafaela terminó de sellar la caída. Así, Nueva Chicago volverá a jugar en la tercera división del fútbol argentino después de 12 años. Tras el partido hubo incidentes en las inmediaciones del estadio República de Mataderos.

Un club en crisis institucional

El descenso no llegó en un contexto tranquilo. El 16 de septiembre, Rodolfo Block renunció a la presidencia por problemas de salud tras nueve meses de gestión, y desde entonces el club es conducido por Martín Lamarca, de 26 años, que era vicepresidente primero. En la temporada pasaron cuatro entrenadores y los hinchas cuestionan el armado del plantel. Parte de los socios ya pide "elecciones ya".

La comisión directiva también difundió un comunicado en el que pidió "perdón de corazón" a socios e hinchas, reconoció el "fracaso deportivo" y prometió anunciar en el plazo de una semana las primeras medidas para el fútbol profesional.