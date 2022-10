Gonzalo Higuaín se retiró del fútbol y se quebró: "Llegó el día"

Gonzalo "Pipita" Higuaín se emocionó hasta las lágrimas al anunciar su retiro del fútbol. El delantero, que brilló en River y la Selección Argentina, lo hizo oficial a través de una conferencia en Inter Miami. "Llegó el día de decir adiós", admitió.

Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol a los 34 años. El delantero que brilló en River y en la Selección Argentina lo hizo a través de una conferencia de prensa en Inter Miami, el club de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos, al que llegó en 2020. Y se emocionó hasta las lágrimas en el momento triste de su despedida.

En una presentación en la que se quebró, "El Pipita" comunicó que tomó la decisión de no seguir jugando pese a que estaba viviendo un buen momento como profesional. "Pienso que es lo mejor para mí, gracias a todos", manifestó entre otras cosas. Incluso, detalló los motivos que lo llevaron a tomar semejante determinación.

Gonzalo Higuaín se retiró del fútbol y se quebró: "El ambiente del fútbol es tóxico"

El atacante le puso un punto final a su impresionante trayectoria a los 34 años y, de manera sorpresiva, llamó a una conferencia de prensa en Inter Miami. Si bien al principio simplemente se limitó a leer el comunicado con tranquilidad, con el correr del mensaje no pudo contener la angustia y lloró ante los periodistas presentes.

Con la voz entrecortada, el atacante aseguró: "Llegó el día de decir adiós al fútbol. Es una noticia que hace un tiempo vengo procesando y analizando". "Es una profesión que tanto me dio, de la cual me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos", añadió. "Por ahora no tengo pensado estar cerca del fútbol", reconoció.

Con relación a la Selección Argentina, manifestó: "Sólo palabras de enorme agradecimiento. Me tocó compartir nueve años de mi carrera jugando amistosos, Eliminatorias, Mundiales, Copas América...". "Viví de los mejores momentos de mi carrera. Algo inimaginable, maravilloso, imborrable... Defender a tu país es una sensación única, conocí gente maravillosa. Gracias", profundizó.

Gonzalo Higuaín se retiró del fútbol: el video del anuncio.

"Después de 17 años y medio de carrera como profesional, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a todos los que confiaron en mí, muchas gracias a todos por su atención", se explayó "El Pipita" Higuaín. Además, confirmó que "es una decisión tomada hace tres o cuatro meses" y que "no fue de un día para el otro". Incluso, admitió que "fue trabajada durante los últimos años".

"Cuando vine acá fue por el placer de disfrutar del fútbol, de mi mujer, de mi hija, de mi hermano Federico después de tantos años. Fue otra etapa de mi carrera. Fue una de las mejores, y eso fue gracias a este club", la agradeció a Inter Miami. Antes de retirarse de la sala y de ser ovacionado por sus compañeros y por su hermano Federico, el exgoleador dejó una frase fuerte a modo de reflexión cuando destacó que "el ambiente del fútbol es tóxico".

"Lo único que pido es que la gente tome consciencia antes de hacer un comentario o de publicar algo, porque no saben el daño irreparable que generan en la otra persona. Hay gente que no tiene la posibilidad de defenderse, de hablar, y ni siquiera lo cuentan. Yo lo sufrí en primera persona y me ha dolido, tuve la posibilidad de hablarlo con mi señora, con mi hija, pero hay gente que no tiene esa posibilidad", aseveró.

En la misma dirección, el exdeportista deseó que "ojalá que las cosas cambien", aunque se resignó: "Yo creo que nunca van a cambiar porque los guapos anónimos van a existir toda la vida". "Cinco segundos en una computadora arruinan personas", protestó el ex River. Además, aseguró que "el 90% de los niños sufren eso y hasta no lo cuentan, pero eso parte más de la educación desde la casa, pero vende más cargar a la gente, lastimar a la gente, porque las buenas noticias nunca venden".

Las estadísticas de Gonzalo Higuaín en su carrera