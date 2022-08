La insólita justificación de Batistuta para no pagar retenciones y el aporte solidario: "Tenés que pagarle a gente que no hace nada"

Gabriel Omar Batistuta volvió a quejarse sobre los impuestos que debe pagar en Argentina y las personas que supuestamente se benefician de eso.

Alejado del mundo futbolístico desde hace algunos años, Gabriel Omar Batistuta había estado en el centro de la escena pública al negarse a pagar el "Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas" a través de una medida cautelar que la Justicia Federal de Reconquista rechazó. Aún a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones se expida sobre la causa, el exdelantero de la Selección Argentina volvió a dejar en claro por qué no está de acuerdo con el impuesto y estigmatizó a quienes supuestamente se aprovechan de cobrar aquel dinero que recauda el Estado.

En diálogo con La Nación Deportes en su casa en Malabrigo, Santa Fe, al ser consultado sobre cómo vivía el tema de las retenciones del agro, Batistuta comenzó diciendo: "¿Cuáles son las intenciones de eso? ¿Adónde van mis retenciones? Porque si yo veo obras fabulosas cierro la boca. Insisto: yo no tengo colores políticos, pero este impuesto solidario, que dicen que es sólo por ahora y ante el que me planté, se puede quedar". Y luego, añadió un pensamiento que suele manifestarse desde el sector del campo ante las discusiones de redistribución del ingreso: "Estoy pagando impuestos con el campo desde hace 60 años. Entonces vos tenés que pagarle a gente que no hace nada para ganarse eso. Y vos se lo tenés que pagar porque otros hicieron las cagadas. ¿Por qué? Y algo más: con todos estos discursos están haciendo odiar al campo, se siente".

Además, el exatacante de Boca Juniors, quien se involucró en la política del "Xeneize" en la agrupación de José Beraldi, defendió los intereses del campo y victimizó al sector en la situación actual: "Vos decís campo e inmediatamente mucha gente piensa en miles de hectáreas, y la mayoría de los productores son pequeños, están ahogados. Pero tiene campo, entonces la gente lo odia, lo maltrata. ¿Qué pasa con ese tipo? Vende. ¿A quién se lo vende? Al que ya tiene mucho, que pasa a tener más. Entonces, ¿estás ayudando al chico o al grande? Entonces el relato de que laburamos para los chicos es mentira, es al revés, los estás arruinando. Los estás matando y le venden al grande".

Para finalizar, el exatacante de River Plate y Roma comentó, una vez más, responsabilizó a los gobiernos de tener que pagar el "Aporte Solidario" y dio detalles de cómo se encuentra la causa en la que manifestó que era inscontitucional: "Yo no quise pagar un impuesto y me mataron. El juez de Resistencia todavía no falló, mucha gente hizo la presentación, pero, ¿vos sabés de otros aparte de Tevez y Batistuta? Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida y ahora sos un mal tipo. Otra herencia de la famosa grieta. Me rompí los dos tobillos, yo no robé un peso, pero sin embargo, soy un hijo de puta. En todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente. Yo tengo una empresa de ropa acá, pago millones de pesos de impuestos por el camp. Hay que pagar los impuestos y tener los beneficios por pagarlos: me refiero a las rutas en buen estado, los puentes…".