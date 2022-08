Leyendeker negó vinculaciones con apuestas deportivas y denunció amenazas tras la lesión de Zeballos

El central del conjunto de Carlos Casares salió al cruce de las versiones y también denunció que recibió amenazas.

El defensor de Agropecuario, Milton Leyendeker, salió al cruce de las versiones que indicaron que la patada de Exequiel Zeballos tenía que ver con "apuestas" en casas deportivos. El central del conjunto de Carlos Casares respondió que es "totalmente descabellado".

Por otro lado, en una entrevista con Diario Marca agregó: "Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?". Asimismo agregó: "En la jugada, te soy sincero, nunca pensé que me iban a expulsar. Cuando hice el foul, ni pensé que lo había lastimado. Por eso me fui, pensé que con amarilla estaba bien. Él pasó, me punteó justo la pelota. Lo que le protesté al árbitro fue el cambio de tarjeta".

"Recibí muchísimas amenazas, puteadas, mi celular estaba que explotaba. La mayoría fueron por Facebook, Instagram y Twitter. Y todavía siguen. No les doy bola, yo ya hablé con él", detalló el joven de 24 años luego de lo que significó la atención que vivió tras la patada al jugador. El defensor fue suspendido por tiempo indeterminado y hay una posibilidad concreta de que lo sea hasta la recuperación del futbolista "xeneize". "Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo", añadió.

Boca confirmó la terrible lesión del Changuito Zeballos: qué tiene y cuánto estará sin jugar

Lo que sufrió Exequiel Zeballos es una desprendimiento en la tibia derecha, un ligamento lastimado y una fractura menor (en términos médicos, una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho). A raíz de esto, operarán al futbolista de Boca entre las 16:30 y las 17:00 y estaría inactivo, como mínimo, por 4 meses que podrían estirarse hasta 6. De esta manera, el estratega perderá una pieza clave y figura dentro del plantel pensando en lo que se viene, ya que el club de La Ribera afrontará lo que resta de la Liga Profesional y la Copa Argentina desde cuartos de final.

Horas después del encuentro ante Agropecuario, varios futbolistas del "Xeneize" dejaron mensajes de aliento para el "Changuito", que se retiró del verde césped entre lágrimas. Darío "Pipa" Benedetto, como uno de los referentes del plantel, escribió: "Tranquilo, Changuito, todo pasa. Vas a volver con todo". Guillermo "Pol" Fernández, autor del gol del triunfo ante el "Sojero", publicó: "Vas a volver más fuerte, amigo. Te quiero mucho, Changui".