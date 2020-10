Un ex defensor de Boca revolucionó las redes con su peinado: los memes

El cruce argentino entre Independiente y Atlético Tucumán por la segunda fase de Copa Sudamericana terminó con una victoria 1 a 0 para los de Avellaneda, pero también contó con un dato de color que no pasó desapercibido en las redes.

Es que Luciano Fabián Monzón, aquel lateral izquierdo surgido de Boca y que también tuvo un paso por la Selección Argentina, mostró un extravagante cambio de look: se tiñó el pelo de azul y lució un peinado estilo "punk".

Como no podía ser de otra manera, el actual defensor de Atlético Tucumán fue blanco de burlas y comparaciones en las redes sociales y los memes por su look no tardaron en aparecer: