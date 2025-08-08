Ter Stegen defiende calendario de su operación mientras Barcelona sufre para inscribir jugadores

El arquero del Fútbol Club Barcelona Marc-André ter Stegen respondió el viernes a las acusaciones de que él es el culpable de que el equipo no pueda fichar nuevos jugadores, insistiendo en que su operación de espalda y el calendario de recuperación fueron totalmente aprobados por su escuadra.

El programa de rehabilitación de tres meses del alemán de 33 años ha supuesto un inesperado quebradero de cabeza para el Barcelona, que esperaba aprovechar su lesión para aliviar las restricciones del Juego Limpio Financiero impuestas por LaLiga.

El club azulgrana le había pedido que firmara una baja médica de larga duración para liberar el 80% de su salario hasta mitad de temporada y cumplir con las normas de LaLiga, lo que les permitiría fichar nuevos jugadores.

No obstante, el anuncio de Ter Stegen en las redes sociales de que solo estaría de baja tres meses molestó a la directiva "culé", ya que las normas de LaLiga exigen que un jugador permanezca fuera de acción durante al menos cuatro meses para que se considere una lesión de larga duración.

"La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club", declaró Ter Stegen en un comunicado en Instagram, un día después de que le retiraran la capitanía del equipo.

"Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el Club", agregó.

El Barça fichó el mes pasado al portero Joan García, de 24 años, procedente del Espanyol, su rival local, mientras que Marcus Rashford llegó cedido por el Manchester United. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido inscrito aún en la nueva temporada, que comienza el 15 de agosto.

"También me gustaría dejar claro -a raíz de ciertas especulaciones- que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica", señaló.

"Por lo tanto, en ningún momento pude considerar que mis desafortunadas circunstancias con la nueva operación a la que tuve que someterme fueran necesarias para la inscripción de otros compañeros... Cualquier interpretación alternativa me parece injusta e inexacta", agregó.

Con información de Reuters