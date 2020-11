Superliga Argentina: Boca recibió el trofeo y las medallas de campeón

Boca está feliz. Ese es el gran lema utilizado por el actual campeón del fútbol argentino, haciendo referencia a una histórica frase del máximo ídolo y vicepresidente actual, Juan Román Riquelme. Después de casi ocho meses sin fútbol por la pandemia de coronavirus, los jugadores y el cuerpo técnico pudieron celebrar junto al trofeo y las medallas conseguidas aquel 7 de marzo cuando superaron a Gimnasia y Esgrima La Plata y le robaron el título a River en el último minuto.

Sin público, pero televisando todo lo que ocurría en el césped de la Bombonera, los campeones festejaron y mostraron su felicidad por el reconocimiento. Tanto los futbolistas que están como los que se fueron y todos los integrantes del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, recibieron su medalla. Y juntos, con los cánticos de la hinchada de fondo, cantaron con la Copa en el cielo y una lluvia de papelitos.

"Es especial levantar un trofeo y más con esta camiseta. Contento porque pudimos recordar este campeonato que nos hizo tan felices a los hinchas. Fue especial por la manera en la que se dio, peleando contra River, en el último partido... Hoy era un tema de formalidad pero nosotros lo festejamos y lo disfrutamos con la gente", expresó Carlos Tevez en diálogo con TNT Sports. Y avisó enfocado: "Es bueno recordarlo pero hay que pensar en lo que viene, ya está".

El momento:

En la misma línea, el entrenador del campeón no dudó en mostrar toda su alegría a pesar del tiempo: "Uno lo disfruta igual. Pero gracias a Dios siempre tenemos objetivos, Boca es así. El partido de hoy es importante y después lo que viene, con la Copa y todo lo que representa". Y ante los rumores de su posible salida a la Selección Colombiano, aseguró: "Más allá de mi contrato (renovado a principios de este mes), que es algo formal, estoy contento y feliz en el lugar que estoy". El hincha, sonríe.

Los dichos del DT:

La palabra de Tevez:

La foto del campeón:

¿Llega Toto Salvio a los octavos de Copa?

Una de las máximas preocupaciones para Miguel Ángel Russo y los hinchas de Boca pasa por la posible ausencia de Eduardo Salvio en la ida de los octavos de final en Copa Libertadores. Hace 10 días, tras el duelo ante Newell's Old Boys en Rosario, se confirmó la lesión que lo relegó en los últimos encuentros: lesión grado 2 (desgarro) en el músculo isquiotibial de la pierna derecha. Se necesitan entre 15 y 20 días para que esté al 100%.

De todas maneras, quien es una de las principales figuras del Xeneize no para y ya realiza trabajos de campo con pelota. De todas formas no será arriesgado y dirá presente solo si está en óptimas condiciones. Es difícil pero no imposible y el DT abrió una puerta. "Toto está muy bien, confiamos mucho en él y en la recuperación que tuvo. Tenemos posibilidades, lo vamos a seguir mirando. Para mí va a venir con nosotros a Brasil, de acá al martes tenemos tiempo para definir", expresó. ¿Llegará?