Santi Maratea y la colecta viral que salvó a un club de Ezeiza

El influencer Santi Maratea hizo una colecta para ayudar a un club de fútbol de barrio de Ezeiza que rápidamente llegó al objetivo y se volvió viral. De qué se trata.

El influencer Santi Maratea suele conseguir sus objetivos en las redes sociales, en especial aquellos que tienen que ver con colectas solidarias que se hacen virales casi al instante gracias a sus más de tres millones de seguidores en la cuenta oficial de Instagram (@santimaratea).

En esta oportunidad, el joven de 29 años nacido en San Isidro (provincia de Buenos Aires) quiso ayudar y salvar a un humilde club de fútbol de barrio de Ezeiza y lo logró rápidamente. La suma de dinero que pudo recaudar fue realmente impactante y llamativa.

La colecta viral de Santi Maratea que salvó a un club de barrio

El influencer publicó varias historias en videos en formato selfie acerca de la nueva situación que le llegó y se le ocurrió colaborar. Allí, les explica a sus millones de fanáticos que en dicha institución "no tienen nada" porque "el Municipio de Ezeiza les dio un terreno donde entrenan, pero hicieron como una cancha con líneas de cal y se les borraron".

Además, el joven insistió con que "no pueden jugar de local porque no tiene alambre en ese terreno que les dieron, y por reglamento para poder poner una cancha tenés que poner alambre". "Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tiene un mango, la historia me entró", contó Santiago Maratea. "¡Imágínense que su sueño es jugar en la D!", aclaró.

En la misma dirección, el instagramer indicó que "más allá de eso, reciben 200 pibes" y remarcó que "muchos pibes que están en la calle o que están en el colegio y después no pueden estar en sus casas, van acá, entrenan y juegan". Al instante, recordó que "eso pasa mucho en Argentina, hay muchos clubes que son de barrio que reciben a todos los pibes y que no tienen como sustentarse y muchos desaparecen después".

Para terminar la explicación y directamente invitar a los usuarios a participar y colaborar, Santi Maratea concluyó: "Tienen un rol re importante en la sociedad y en Argentina, cualquier club deportivo tiene un rol importante en la sociedad". Más tarde, publicó el CBU y el link hacia el que quienes quisieran colaborar debían enviar el dinero.

La colecta viral de Santi Maratea para salvar a un club de fútbol de barrio.

El dinero que recaudó Santi Maratea para el club de fútbol de Ezeiza

Después de toda la explicación con videos e imágenes en Instagram, el youtuber avisó que se iba "a dormir" y cuando se despertó el martes 3 de mayo de 2022 se encontró con una grata sorpresa: había logrado juntar la impresionante suma de casi tres millones de pesos para el Fútbol Club de Ezeiza de la Liga Metropolitana.

La colecta viral de Santi Maratea para salvar a un club de fútbol de barrio.

Por lo tanto, el protagonista celebró lo ocurrido con más stories con mensajes como: "Ya superamos los 2 millones y medio" y "un millón mientras dormías, por?". Más adelante, Santi Maratea explicó que con un millón y medio alcanzaba para alquilarles un lugar en otro club por dos años, aunque redobló la puesta y dejó en claro que su idea es juntar aún más fondos para ayudar a otras entidades de barrio que están en la misma situación.

Por último, el instagramer también les pidió a los fanáticos que siguieran a la cuenta oficial del club en Instagram (@f.cezeiza), la cual superó los 37.000 seguidores en muy poco tiempo y se deshizo en elogios hace el youtuber por su gran iniciativa.