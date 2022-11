Ronaldo se sintió "provocado" por el entrenador del Manchester United en la victoria ante los Spurs

El delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo dijo que se arrepentía de haberse marchado antes de tiempo durante un partido de la Premier League contra el Tottenham Hotspur el mes pasado, pero añadió que su decisión se debió a que se sintió "provocado" por el entrenador Erik ten Hag.

El mes pasado, Ten Hag dijo que el delantero portugués se negó a entrar como sustituto en la victoria por 2-0 en casa ante los Spurs y que se marchó por el túnel de vestuarios cuando quedaban pocos minutos de partido. Ronaldo se quedó fuera del equipo que se enfrentó al Chelsea el sábado siguiente.

Un par de semanas antes del partido contra los Spurs, Ronaldo se había quedado en el banquillo en la derrota del United ante el Manchester City y Ten Hag aseguró que había optado por no poner al capitán de Portugal en el 6-3 por respeto a su carrera.

"¿No me pones contra el Manchester City por respeto a mi carrera y quieres ponerme tres minutos contra el Tottenham? No tiene sentido", dijo Ronaldo a Piers Morgan en una entrevista para TalkTV, cuya segunda parte se emitió el jueves.

"Creo que lo hizo a propósito. Me sentí provocado no solo por ese partido, sino antes. No me respeta (a mí) como debería merecer. Pero es lo que es. Por eso, probablemente, en el partido contra el Tottenham, me fui", señaló.

"Seré sincero contigo, es algo que lamento, haber salido del estadio (...) No puedo permitirme que un entrenador me ponga tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar a los equipos", agregó.

En la amplia entrevista, Ronaldo también dijo que el United le había traicionado y alegó que le estaban forzando a salir del club.

El United dijo esta semana que abordará los comentarios de Ronaldo y añadió el viernes que inició "los pasos apropiados" en respuesta a la entrevista. "No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión", dijo la escuadra inglesa.

Con información de Reuters