River Plate cae ante Palmeiras en ida de cuartos de la Libertadores

Copa Libertadores - Cuartos de final - Partido de ida - River Plate - Palmeiras

S, 17 sep (Reuters) -River Plate perdió el miércoles en casa ante el Palmeiras brasileño por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final y comprometió su paso en la Copa Libertadores.

De esta manera, si quiere avanzar a las semifinales de la competencia, el popular conjunto argentino deberá revertir la serie en la revancha que se definirá en una semana en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo.

"Estamos con bronca porque el primer tiempo no jugamos bien. En el segundo, mejoramos, descontamos y estuvimos cerca de empatarlo. Ahora hay que preparar el partido de vuelta de la mejor manera", dijo Ignacio Fernández, futbolista de River.

En la ida disputada en el estadio Monumental ante 85.000 aficionados, Palmeiras sorprendió al minuto 6 con un remate de cabeza del paraguayo Gustavo Gómez tras un tiro de esquina.

A partir del gol tempranero, el desconcierto se adueñó del conjunto local dirigido por Marcelo Gallardo, con lo cual el "Verdao" aprovechó para manejar las acciones en campo rival.

El meta Franco Armani salvó a River a los 19 minutos tras un tiro libre de Andreas Pereira. Un minuto después, el poste evitó un gol de cabeza de Lucas Evangelista.

El segundo gol de Palmeiras llegó a los 41 por intermedio de Vitor Roque tras un pase filtrado del argentino José Manuel López.

En la etapa complementaria, River mejoró en su juego, controló el balón y llevó peligro en varias ocasiones a través de remates de larga distancia.

El descuento lo marcó el suplente Lucas Martínez Quarta a los 89 minutos gracias a un remate que se desvió en un rival y descolocó al meta Weverton.

"Tenemos enfrente a un rival de mucha jerarquía y estamos contentos por llevar una mínima ventaja. La vuelta va a ser disputada, no está cerrada la serie", indicó Gustavo Gómez tras la victoria.

Con información de Reuters