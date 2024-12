Real Madrid golea a Pachuca y alza la Copa Intercontinental

Copa Intercontinental - Final - Real Madrid vs Pachuca

El Real Madrid goleó el miércoles 3-0 al club mexicano Pachuca y se coronó campeón de la renovada Copa Intercontinental de la FIFA, un título que lo convirtió en el máximo ganador de la competencia.

Los goles convertidos por el francés Kylian Mbappé y los brasileños Rodrygo y Vinicius le dieron al Real Madrid su título internacional número 32 y su cuarta Copa Intercontinental.

"Lo viví con un poco de emoción, muy contento por el título y por el gol. Me siento bien, aunque me cuesta un poco por las lesiones que he tenido", dijo Rodrygo a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio Lusail de Qatar, los equipos no se sacaron diferencias y plantearon un juego parejo durante la primera media hora de juego, sin oportunidades claras frente a las porterías.

El desequilibrio llegó de parte de las grandes individualidades del Real Madrid cuando se encontraron el inglés Jude Bellingham, el brasileño Vinicius y Mbappé para abrir el marcador a los 36 minutos.

La ventaja le permitió al conjunto español jugar con mayor tranquilidad y obligar al Pachuca a buscar con menos cautela el arco del belga Thibaut Courtois.

Los "Tuzos" tuvieron un par de oportunidades a través del venezolano Salomón Rondón, con un remate de cabeza y un tiro libre que salieron desviados.

Sin embargo, Real Madrid llegó al segundo gol a los 52 minutos con remate esquinado de Rodrygo luego de otra gran acción colectiva.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti completó la goleada a los 84 por intermedio de un penal anotado por Vinicius tras una infracción cobrada a través del VAR.

El Real Madrid, que había ganado la Intercontinental en 1960, 1998 y 2002, superó a Boca Juniors, Peñarol, Nacional y Milan, que quedaron con tres títulos en la competencia.

A su vez, el equipo español llegó a 32 títulos internacionales y amplió su ventaja como el máximo ganador del mundo, con siete por encima del Al-Ahly de Egipto y 12 más que el Barcelona.

Con información de Reuters