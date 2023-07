Qatar gana a México y clasifica a cuartos de final en Copa Oro

La selección de fútbol de Qatar clasificó el domingo a los cuartos de final de la Copa Oro tras vencer 1-0 a México en la tercera y última jornada del Grupo B.

Con su victoria, Qatar, que participa en el torneo de la Concacaf como invitado, llegó a cuatro puntos en el segundo lugar del sector que lideró México, que ya tenía su lugar asegurado en la siguiente fase, con seis unidades. Honduras con cuatro puntos y Haití con tres quedaron eliminados.

A los cuartos de final avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los cuatro grupos.

En el partido disputado en el estadio Levi´s de Santa Clara, Qatar anotó el gol del triunfo a los 26 minutos con un remate de cabeza de Hazem Shehata tras centro enviado desde el sector derecho por Musaab Khidir.

Tras el gol, México dominó el partido y generó varias opciones de gol con centros enviados desde ambas bandas, pero los erráticos remates de los delanteros y las atinadas intervenciones del portero Meshaal Barsham evitaron el empate del "Tri".

"Hoy nos faltó contundencia, no fue el partido más claro que tuvimos. Me voy triste y molesto porque no era un partido para perder, era un partido para sacarlo adelante, ellos hicieron lo que tenían que hacer y nosotros no supimos resolver", dijo a la transmisión oficial del torneo el director técnico interino de México, Jaime Lozano.

En el otro partido del sector, que se disputó en el estadio Bank of America de Charlotte, Honduras ganó 2-1 a Haití con goles de Jerry Bengtson y José Pinto. Para la selección haitiana anotó Frantzdy Pierrot.

De esta manera, México enfrentará en los cuartos de final al segundo lugar del Grupo C, y Qatar jugará ante el líder de ese sector.

La última jornada del grupo C se jugará el martes.

Con información de Reuters