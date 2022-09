Puebla gana en torneo mexicano de fútbol con doblete de Barragán

Puebla cortó el viernes una racha de 12 partidos sin conocer el triunfo al ganar 2-1 a Tigres UANL gracias a un doblete de Martín Barragán en el inicio de la decimoquinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el otro partido del viernes, Mazatlán y Toluca empataron 1-1 con goles de Bryan Colula y del brasileño Camilo Sanvezzo, respectivamente.

"Cuando se producen este tipo de rachas es imperante tener un diagnóstico preciso y no caer en el resultadismo; si hay algo que destaco es que tuvimos golpes duros en todos los niveles y supimos mantener la convicción para no perder el rumbo. Hoy es un premio a muchas de esas cosas que se hicieron bien en este largo camino de 12 partidos sin triunfos", dijo el director técnico de Puebla, el argentino Nicolás Larcamón.

En la victoria de Puebla, Barragán anotó su primer gol a los 19 segundos, el más rápido del torneo. El delantero mexicano venció al portero argentino Nahuel Guzmán con un disparo tras aprovechar un mal rechace del brasileño Rafael "Carioca" de Souza.

Puebla aumentó su ventaja a los 29 minutos con el doblete de Barragán, quien remató de cabeza tras un pase del brasileño Lucas Jaques, después de una mala salida del portero Nahuel Guzmán.

Tigres descontó a los 42 minutos con un remate de cabeza del brasileño Samir Caetano en un tiro de esquina enviado desde la punta derecha.

El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León finalizó el partido con dos hombres menos por las expulsiones del colombiano Luis Quiñones y del francés Florian Thauvin.

"Lo de Martín me pone tan contento porque no saben lo que trabaja, es mexicano y me pone muy contento porque siento que a él le cuesta ganarse al doble los elogios. Me pone muy contento por él y por el grupo porque son jugadores espectaculares", apuntó Larcamón.

La actividad continuará el sábado con el llamado "clásico nacional" entre América y Guadalajara, los dos clubes más populares de México. El sábado también se enfrentarán Monterrey y Atlas.

La jornada se completará el domingo con los partidos entre Pumas UNAM-Cruz Azul, Santos Laguna-Bravos de Ciudad Juárez, León-Querétaro, Atlético de San Luis-Pachuca y Tijuana-Necaxa.

Con información de Reuters