Pelé negó problemas de salud: "Estoy muy bien"

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, ´Pelé', tricampeón del mundo en 1958, 1962 y 1970, está "muy bien de salud", negó haber sufrido hoy un desmayo y explicó que su visita a un hospital obedeció a la conveniencia de someterse a "exámenes rutinarios".

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. Aunque no estaré listo para el próximo domingo", dijo Pelé, de 80 años, consignó la agencia de noticias italiana Ansa.

Con ese mensaje, negó veracidad a informes publicados en la prensa sobre un supuesto desmayo.

Edson Arantes do Nascimento, ´Pelé, contabilizó 1.279 goles, incluidos los de Santos, la selección brasileña, la selección de las fuerzas armadas y el New York Cosmos, donde se retiró.

El gol mil se lo hizo de penal a Vasco da Gama, con un arquero argentino, Eduardo Andrada, el 19 de noviembre de 1969.

Con información de Télam