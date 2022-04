Pedro Troglio renuncia como entrenador de San Lorenzo de Argentina

El entrenador argentino Pedro Troglio renunció el miércoles a la dirección técnica del club San Lorenzo de Almagro tras la derrota 4-2 en la tanda de penales ante un equipo de la tercera categoría del fútbol local y la temprana eliminación de la Copa Argentina.

"Manifesté que no voy a seguir, más allá de que me pidieron que siguiera hasta mayo, hasta el fin del torneo", dijo Troglio en rueda de prensa tras el empate 1-1 en los 90 minutos y la derrota por penales frente al modesto equipo Racing de Córdoba que juega en el torneo Federal A.

"Tenía ganas de estar acá (en San Lorenzo), pero no a cualquier costo tampoco. Pensé que se podía cambiar, lamentablemente no se ha podido cambiar".

Troglio cumplió diez partidos al frente de San Lorenzo con una victoria, cuatro empates y una derrota desde que asumió en el cargo en enero, luego de una exitosa etapa de dos años con cuatro títulos nacionales en el club Olimpia de Honduras.

En la liga local, San Lorenzo se ubica en el décimo puesto a dos puntos del último lugar de la tabla de posiciones de la Zona A, mientras que en la Copa Argentina cayó en la primera ronda, lo cual provocó la salida del DT.

"Por la manera que toca quedar afuera hoy, no me da esperar hasta mayo. Como entrenador lo justo es que no siga", cerró el subcampeón del mundo como jugador con el seleccionado argentino en el Mundial de Italia en 1990.

"Pedro Troglio decidió renunciar al cargo de entrenador de San Lorenzo. La práctica de este jueves a la tarde la dirigirá Fernando Berón", dijo el club argentino en su cuenta oficial de Twitter.

Con información de Reuters