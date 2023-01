Mbappé y el Real Madrid critican al presidente del fútbol francés por "faltar al respeto" a Zidane

El francés Kylian Mbappé y el Real Madrid salieron en apoyo de Zinedine Zidane después de que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, dijera que no contestaría el teléfono si el excentrocampista le llamaba para hablar de entrenar a la selección nacional.

La FFF anunció el sábado la prórroga del contrato del seleccionador Didier Deschamps, quien llevó a Francia a su segunda final consecutiva de la Copa Mundial, en la que cayó ante Argentina en la tanda de penaltis el mes pasado en Qatar. Zidane era el favorito para suceder a Deschamps.

Cuando se le preguntó si Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y un icono nacional, dirigiría ahora a la selección brasileña, Le Graët dijo a RMC: "Me importa un bledo, puede ir donde quiera".

"Sé muy bien que Zidane siempre estuvo en el radar. Tiene muchos partidarios, algunos esperaban la marcha de Deschamps, (...) ¿pero quién puede hacer reproches serios a Deschamps? Nadie".

"Él (Zidane) hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca me he reunido con él, nunca hemos pensado en separarnos de Didier. Puede irse donde quiera, a un club. (...) ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, yo ni siquiera contestaría el teléfono".

Zidane fue el primer entrenador que ganó tres veces seguidas la Liga de Campeones cuando dirigió al Real Madrid.

El técnico de 50 años, quien también ganó la Eurocopa de 2000 con Francia en una brillante carrera como jugador, está actualmente sin trabajo después de que dejara su cargo en el club español el año pasado.

"Zidane es Francia, no podemos faltar así al respeto a una leyenda", dijo Mbappé en Twitter tras la emisión de la entrevista de Le Graët.

Reuters se ha puesto en contacto con la FFF para hacer comentarios.

Le Graët, de 81 años, también provocó la ira del Real Madrid, que calificó sus declaraciones de "desafortunadas". Además de entrenador del Real Madrid, Zidane también pasó cinco temporadas como jugador en el club, con el que ganó LaLiga y la Liga de Campeones.

"Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata", dijo el Real Madrid en un comunicado.

"Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas", agregó.

Con información de Reuters