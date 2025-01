Mbappé se muestra contento de haber encontrado por fin la forma en el Real Madrid

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - LaLiga - Real Madrid v Las Palmas - Santiago Bernabéu, Madrid, España - 19 de enero de 2025. Kylian Mbappé, del Real Madrid, celebra su tercer gol

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé ha estado en una forma inspirada con cuatro goles en sus últimos tres partidos y dijo el martes que le tomó más tiempo de lo esperado jugar como su antiguo yo después de mudarse del Paris Saint-Germain mientras se adaptaba a un nuevo equipo.

Mbappé añadió que el reto más difícil desde que llegó al Bernabéu en la última temporada fue pensar demasiado y no centrar sus esfuerzos en la dirección correcta.

El jugador de 26 años dijo que la derrota del Real Madrid por 2-1 en LaLiga ante el Athletic de Bilbao a principios de diciembre, cuando el delantero falló su segundo penalti en una semana, fue un punto de inflexión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es más mental, decirme que ahora tengo que hacer más", dijo Mbappé en una rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones del miércoles en casa contra el Salzburgo.

"Fue un momento de adaptación al grupo. Pensaba mucho cómo hacer las cosas y cuando piensas tanto no haces bien tu juego".

"Estaba bien físicamente y con el grupo, pero sabía que tenía que hacer más. Había que cambiar la situación porque no he venido para jugar mal. Ahora hay que seguir porque jugar bien un mes es fácil y en el Real Madrid hay que jugar bien siempre".

"Cuando no ganas una final de la Supercopa de España es posible que te piten y es normal. Nuestro trabajo es cambiar eso y así hacer que todos los madridistas estén felices. El domingo empezamos mal y tuvimos la personalidad y manera de jugar necesaria para cambiar la situación", añadió.

Después de haber marcado sólo tres goles en los 12 partidos del Real Madrid en todas las competiciones hasta el encuentro con el Athletic de Bilbao incluido, Mbappé ha encontrado desde entonces sus botas de disparo y ahora lleva 12 goles en LaLiga —para situarse segundo en la tabla de goleadores— y 17 en total.

"Estoy tranquilo. Cuando eres un jugador como yo, con lo que se esperaba de mí, es normal que la gente hable. Pueden hablar mal, pero para mí no es personal. En el mundo del fútbol, cuando juegas bien hablan bien y cuando no, mal", afirmó.

"Nunca he sido un jugador tímido, pero cuando llegas a un equipo como el Real Madrid, que ha ganado todo en la última temporada, tienes que venir con humildad".

"No puedo llegar exigiendo a un equipo que acaba de ganar la Champions. No funciona así el fútbol. No me voy a poner una cifra de goles. Si puedo marcar 40, bien y si puedo meter más, mejor".

"Tengo el objetivo de hacer mi mejor partido para el Madrid en cada partido. Espero que mi mejor partido sea el de mañana. Jugué bien contra Las Palmas, pero tengo la sensación de que lo puedo hacer mejor porque lo tengo en las piernas. Confío en mi calidad y en la de mis compañeros. Podemos hacer más".

El Real Madrid es vigésimo en la tabla de 36 equipos de la Liga de Campeones, con nueve puntos, a cuatro de los ocho primeros puestos que dan acceso directo a octavos. El Salzburgo es 32º con tres puntos, a cinco de los puestos de repesca.

Con información de Reuters