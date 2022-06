Marcelo, tranquilo sobre su futuro en su emotiva despedida del Real Madrid

El lateral brasileño Marcelo lloró este lunes al despedirse del Real Madrid, pero aseguró que nunca contempló la posibilidad de retirarse y que sigue motivado para seguir jugando muchos años más.

"Yo no pienso mucho en el futuro... Lo más difícil es decir adiós. Ponerse esta camiseta es lo más bonito. El futuro no me asusta porque la historia ya está escrita. No hay incertidumbre", dijo Marcelo en una rueda de prensa.

Marcelo dijo que aún no está decidido sobre su futuro, pero descartó retirarse o volver a su Brasil natal, dejando entrever que quiere seguir jugando en Europa y en un club que dispute la Liga de Campeones la próxima temporada.

El jugador, de 34 años, ha disputado 546 partidos con el club desde su llegada en 2007 y se marcha como el futbolista más laureado en los 120 años de historia del Madrid.

Su salida se produce después de ganar el quinto título de la Liga de Campeones como capitán del equipo —su 25º trofeo con el club—, tras vencer al Liverpool por 1-0 en la final de París el mes pasado.

"Hoy no es un día triste, es un día de alegría. Salgo con la cabeza muy alta y con el orgullo de mi familia. Mis padres, mis abuelos y puedo mirar al lado y pensar que soy afortunado", dijo Marcelo entre lágrimas en la ceremonia celebrada por el club, a la que asistieron sus familiares, amigos cercanos, compañeros de equipo y el entrenador Carlo Ancelotti.

A pesar de ser un titular indiscutible durante la mayor parte de su carrera, Marcelo ha visto limitado su tiempo de juego en las últimas temporadas y solo disputó 12 partidos de Liga durante la campaña 2021-22. Un papel que reconoce que es frustrante, pero que se toma con calma.

"Yo he sentido que podía jugar más, pero cada uno tiene su filosofía y decide. Esta temporada he entendido otra cosa, y es que el protagonismo no está en el campo, sino en todos. Igual he sido egoísta hablando con Zidane y Ancelotti, pero entendí que se podía ayudar de otras maneras. Pero quería jugar y me enfadaba, porque el día que no pase eso me retiro", dijo.

Con información de Reuters