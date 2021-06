Lionel Messi termina su contrato con Barcelona: ¿qué pasará después de la Copa América?

Una falta de acuerdo con Messi antes del 30 de junio dañaría la imagen del Barça y del presidente Joan Laporta, y además pondría de manifiesto la precaria situación financiera del club.

Lionel Messi aún no llegó a un acuerdo para un nuevo contrato con el Barcelona, el club en el que realizó toda su carrera, y su asociación de 21 años con los catalanes podría llegar a su fin en la medianoche del miércoles si no se alcanza un nuevo acuerdo.

El máximo goleador de todos los tiempos del Barça, que llegó al equipo catalán con 13 años en septiembre de 2000, podría quedarse más allá del 30 de junio como agente libre, sin embargo, y oficialmente no pertenece al club hasta que no plasme en papel una renovación del contrato. El club no quiso comentar la situación del contrato de Messi, reportó Reuters.

La tapa del diario Marca por el final del contrato de Messi con el Barcelona.

Una falta de acuerdo con Messi antes del 30 de junio dañaría la imagen del Barça y del presidente Joan Laporta, y además pondría de manifiesto la precaria situación financiera del club. El Barcelona tiene una deuda total de más de 1.000 millones de euros, mientras que el contrato de Messi, que se firmó en 2017, es el más lucrativo del deporte mundial, según un artículo de enero del diario El Mundo.

Laporta dijo este mes que Messi, que trató de dejar el club el año pasado después de sus desavenencias con el anterior presidente del equipo, Josep Maria Bartomeu, estaba dispuesto a quedarse, pero también instó al capitán a firmar lo antes posible.

Messi se convirtió en el jugador con más presencias en la Selección

Un récord que parecía imposible finalmente se cayó. Lionel Messi se convirtió en el jugador con más presencias en la historia de la Selección Argentina y lo hizo, siempre en el mejor nivel. En el partido con Bolivia, el crack pasó a Javier Mascherano y alcanzó los 148 partidos con la celeste y blanca.

Con los minutos que sumó ante Bolivia, el crack ya se convirtió en el jugador argentino con más partidos jugados. Incluso, superó a Javier Mascherano que tenía 147 y que debutó antes en la Selección que en un club. De esta forma, Messi se convirtió en el máximo referente en cuanto a partidos jugados significa, despues de haber debutado el 17 de agosto de 2005 contra ante Hungría.

De esta forma, Messi ya suma las dos estadísticas más grandes: partidos jugados y goles. Desde 2016, por otro lado, también es el máximo goleador histórico de la Selección tras superar a Gabriel Batistuta como goleador histórico de la celeste y blanca. También rompió otro récord, ya que tiene 40 goles oficiales con la celeste y blanca. De esta forma, es el máximo goleador -también- en torneos oficiales.