Lionel Messi, en la cancha de Boca.

Tras una larga espera, la Selección Argentina de fútbol tiene todo listo para realizar su debut en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Con Lionel Messi a la cabeza, el equipo recibirá a Ecuador esta noche, desde las 21.10 horas, en la Bombonera. Allí, buscará comenzar con el pie derecho en esta competencia que reúne a diez países de Sudamérica.

Para dicho encuentro, la AFA y el DT Lionel Scaloni optaron por jugar las Eliminatorias en la cancha de Boca. La decisión fue confirmada hace algunos meses, cuando el entrenador le comentó a Fox Sports la razón por la que prefirió que la Albiceleste haga de local en dicho estadio.

"Me gusta sentir el calor del público y necesitamos ese tipo de canchas. Jugamos en cancha de River en el anterior proceso, e históricamente jugamos ahí, pero prefiero otro tipo de cancha si me dan a elegir", indicó Scaloni en mayo pasado. Y agregó: "Estoy de acuerdo de jugar en La Bombonera. Me lo consultó (Claudio) Tapia, pero no es mi cancha favorita. No es que sólo quiero jugar en La Bombonera. Reconozco que me gusta, pero no hay problemas para jugar en otro lugar como Vélez y Racing o en Rosario".





Lo cierto es que Argentina ha tenido momentos encontrados en la Bombonera. Por un lado, cuenta con una muy buena estadística en cuanto al historial de partidos: en total, disputó 31 partidos, de los cuales ganó 20, empató 9 perdió tan sólo 2 (77,4% de buenos resultados). Incluso, en cuanto a los duelos oficiales (Eliminatorias y Copa América), en dicha cancha jugó 11; y obtuvo 7 triunfos y 4 empates.

Sin embargo, la Albiceleste tiene un triste antecedente que todavía muchos recuerdan: se trata del encuentro que igualó por 2-2 con Perú, el 31 de agosto de 1969, por las Eliminatorias para el Mundial de México 1970. Aquel día, el conjunto dirigido por Adolfo Pedernera quedó afuera de la Copa del Mundo, hecho que lamentó todo el país. Debido a lo ocurrido, Argentina tardó 28 años para volver a actuar en dicho escenario.

Por lo tanto, Scaloni, con Messi a la cabeza, tendrán como objetivo escaparle al fantasma de aquel día de 1969 en el que la Selección se despidió de un Mundial. Hoy comienza un nuevo sueño, un nuevo camino con un plantel completamente diferente y que cuenta con varias caras nuevas como así también ilusiones.

Los partidos oficiales de Argentina en la Bombonera:

Argentina 2-0 Paraguay, Copa América (29/11/1925)

Argentina 3-1 Paraguay, Copa América, (20/12/1925)

Argentina 2-2 Brasil, Copa América (25/12/1925)

Argentina 6-1 Paraguay, Copa América, (09/01/1937)

Argentina 4-0 Chile, Eliminatorias, (20/10/1957)

Argentina 1-0 Bolivia, Eliminatorias (24/08/1969)

Argentina 2-2 Perú, Eliminatorias (31/08/1969)

Argentina 4-0 Bolivia, Eliminatorias, (09/09/1973)

Argentina 3-1 Paraguay, Eliminatorias, (07/10/1973)

Argentina 1-1 Colombia, Eliminatorias, (16/11/1997)

Argentina 0-0 Perú, Eliminatorias, (05/10/2017)

Probable formación de Argentina vs. Ecuador:

El 11 de Lionel Scaloni formaría de la siguiente manera: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi y Lautaro Martínez.