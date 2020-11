La furia de De la Cruz al ser reemplazado en River: le negó el saludo a Gallardo

El empate de River frente a Athletico Paranaense en Brasil dejó un sabor agridulce para los de Marcelo Gallardo, que se fueron con la sensación de que podrían haberse traído algo más.

Y cuando las cosas más parecían complicarse, inmediatamente después del gol del conjunto brasileño, el entrenador decidió reemplazar al uruguayo Nicolás De la Cruz para meter a Jorge Carrascal, lo que generó una situación poco feliz.

El uruguayo se ofuscó por la decisión del DT y no lo ocultó. Con cara de pocos amigos, primero le negó el saludo a Gallardo, que le extendió la mano y no tuvo respuesta, y luego no quiso saber nada con ser consolado por Matías Biscay, ayudante del "Muñeco".

Cabe destacar que De la Cruz llegó a este encuentro con mucha controversia, ya que venía de participar en la doble fecha de Eliminatorias junto a la Selección de Uruguay, que tuvo un brote de coronavirus con varios contagiados.