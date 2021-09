La selección Argentina enfrentará a Italia en duelo de campeones continentales

Argentina, campeón de la Copa América e Italia de la Eurocopa se enfrentarán entre ellos por un título según confirmaron CONMEBOL y UEFA.

Lo que muchos esperaban es oficial. Según afirmaron desde Conmebol y UEFA la Selección Argentina como ganadora de la Copa América e Italia consagrado en la Eurocopa se medirán el próximo mes de junio de 2022 en un duelo de campeones. Aún no está la fecha ni la sede confirmadas -aunque en principio sería Wembley- pero lo que sí es seguro es que se pondrá en disputa un trofeo que todavía no tiene nombre definido.

Lo que también es firme es que no sólo se jugará esta vez sino que la medida se extenderá al menos por dos ediciones más de ambos torneos. No será un partido más para ninguno de los dos. Ambas selecciones cortaron una extensa sequía a nivel continental. Los de Lionel Scaloni ganaron un título tras 28 años mientras que el equipo de Roberto Mancini se consagró por primera vez como campeón de Europa luego de 53 años.

"El acuerdo alcanzado por ambas organizaciones abarca actualmente tres ediciones de este partido entre los respectivos ganadores continentales, e incluye también la apertura de una oficina conjunta en Londres que se encargará de coordinar los proyectos de interés común", confirmaron las entidades que representan a Sudamérica y Europa ante la FIFA.

Más allá del mencionado encuentro es importante destacar que el acuerdo entre ambas confederaciones va más allá de un partido. Será parte de la ampliación en la cooperación entre Conmebol y UEFA en la que además se incluye al fútbol femenino, el futsal, las categorías juveniles, el intercambio de árbitros y los programas de formación técnica.

El camino para ser campeones

Argentina en la Copa América

Fase de grupos:

vs. Chile 1-1

vs. Uruguay 1-0

vs. Paraguay 1-0

vs. Bolivia 4-1

Cuartos de final

vs. Ecuador 3-0

Semifinal

vs. Colombia 1-1 penales (3-2)

Final

vs. Brasil 1-0

Italia en la Eurocopa

Fase de grupos:

vs. Turquía 3-0

vs. Suiza 3-0

vs. Gales 1-0

vs. Austria 2-1

Cuartos de final

vs. Bélgica 2-1

Semifinal

vs. España 1-1 penales (4-2)

Final

vs. Inglaterra 1-1 penales (3-2)