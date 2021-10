La amenaza de Mauro Icardi al PSG tras el escándalo con Wanda Nara

La nueva polémica actitud de Mauro Icardi con PSG luego del escándalo con su esposa y representante Wanda Nara.

El escándalo del ambiente de la farándula entre Mauro Icardi y Wanda Nara con "La China" Suárez de por medio lleva complicaciones a PSG (París Saint-Germain) de Francia, el club multimillonario en el que juega el delantero argentino de 28 años. De hecho, las actitudes del futbolista están en plena observación por parte de la institución liderada por el jeque qatarí Nasser Al-Khelaïfi y también por el lado del plantel profesional dirigido por Mauricio Pochettino.

La información desde la capital de una de las principales potencias europeas indica que el atacante rosarino amenazó con irse de la institución después de haber pedido dos días de franco "para resolver algunos temas personales". Si bien tanto la entidad como el entrenador se los concedieron, lo cierto es que en la "Ciudad de la luz" inquietan los inconvenientes del ex-Inter en su vida privada.

Qué pasa con Mauro Icardi en PSG tras el escándalo con Wanda Nara

Luego de un amanecer agitado del martes 19 de octubre de 2021 en Francia, el futbolista amenazó con irse del club, aunque de acuerdo con lo que comunican desde Europa las diferencias se solucionaron momentáneamente y el jugador fue convocado para el partido contra Leipzig de Alemania de local, por la tercera fecha del Grupo A de la Champions League. Sin embargo, según lo informado en Nosotros a la mañana, el delantero argentino no se presentó en la concentración y la incertidumbre es total.

Mauro Icardi, convocado para PSG vs. Leipzig tras el escándalo con Wanda Nara.

LAM confirmó que Icardi amenazó con irse de PSG

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Yanina Latorre, anunció un día antes la información acerca del estado de ánimo del delantero luego de la ruptura con su esposa, representante y madre de sus dos hijas: "Él la amenaza (a Wanda Nara) y le dice que si no vuelven a estar juntos deja de jugar en PSG, donde tiene un contrato millonario que le consiguió ella, es una genia... Me dicen que él gana 1.2 millones de euros por mes allá, pero ella puso todo a nombre de ella. Por eso, la bronca de Wanda no es por lo económico, sino porque entre él y ´La China´ la hicieron quedar como una boluda. Ella volvió a su casa de Milán y le pidió el divorcio. Él está muy deprimido y no para de llorar".