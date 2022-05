José Luis Chilavert fue condenado a un año de prisión: los detalles de la sentencia

La fuerte condena al exarquero paraguayo José Luis Chilavert por haber difamado públicamente al Presidente de la Conmebol, su compatriota Alejandro Domínguez.

José Luis Félix Chilavert vive días muy complicados luego de un durísimo revés judicial que se conoció en las últimas horas. El exarquero de fútbol paraguayo, ídolo de Vélez, comenzó hace algunos años una fuerte cruzada pública contra Alejandro Domínguez que le salió carísima.

El exportero destrozó en reiteradas oportunidades al Presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) a través de las cuentas oficiales de las redes sociales. El guaraní trató a su compatriota de "corrupto, chorro e inútil", entre otras descalificaciones. Sin embargo, con correr del tiempo, aquellos agravios le jugaron en contra y ahora deberá pagar por eso.

La fuerte condena a José Luis Chilavert por difamación contra el Presidente de la Conmebol

Alejandro Domínguez, extitular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, había demandado al excapitán de la Selección por los delitos de "difamación, calumnias e injurias". Después de una serie de investigaciones y de evaluaciones, la Justicia guaraní condenó a "Chila" a un año de prisión en suspenso.

Chilavert y sus abogados en Paraguay.

La sentencia cuenta con la suspensión de la ejecución de la condena y fue determinada por el juez Manuel Aguirre, tras haber considerado que el exguardavalla del Seleccionado albirrojo “atacó la honra de una persona” y cometió un “hecho punible comprobado”.

En la demanda inicial contra Chilavert, el dirigente esperaba una condena de dos años de cárcel y una multa de casi 15.000 dólares (100 millones de guaraníes). Sin embargo, a fines de 2020 el Tribunal de Sentencia determinó una pena privativa de un año con suspensión de la condena, la absolución por los delitos de calumnia e injuria y algunas “reglas de conducta”.

No obstante, con el pasar de los meses la situación empeoró para el ídolo de Vélez. Ahora, la sentencia definitiva se leerá el próximo miércoles 1° de junio y allí se conocerá si el exfutbolista también tendrá prohibidas las salidas al país y cuál será el monto que deberá abonar al líder de la Conmebol.

El fallo, resultado de una querella presentada por Domínguez, absolvió a Chilavert de los cargos de "calumnias e injurias", por lo que queda eximido de pagar una indemnización de 14.300 dólares.

"Al existir pruebas, me puse a reflexionar y me veo en la obligación de sancionarlo porque tocó la honradez de una persona, no importa que sea Alejandro Domínguez", le comunicó el juez de sentencia al exarquero en el juicio oral que finalizó el miércoles de 25 de mayo de 2022.

José Luis Chilavert podría ir preso por difamar a Alejandro Domínguez.

Los vínculos de Chilavert con la política

El exjugador manifestó públicamente su acercamiento con la derecha y reconoció que le gustaría ser candidato a Presidente de Paraguay en las elecciones de 2023. Incluso, en diversos momentos posteó fotos junto a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Además, elogió a Mauricio Macri y destrozó al kirchnerismo.