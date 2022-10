Haaland es uno de los mejores con los que he trabajado, dice Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que Erling Haaland era uno de los mejores delanteros con los que ha trabajado y que los números del jugador noruego en Inglaterra hablan por sí mismos.

Haaland ha marcado 15 de los 33 goles del City en la Premier League, incluidos tres tripletes, y anotó otros cinco en la Liga de Campeones, todo en solamente 12 partidos.

"Es uno de los mejores. Tengo muchos delanteros muy, muy buenos y Erling es uno de ellos", dijo Guardiola a periodistas en la víspera del partido de la Liga de Campeones entre el City y el FC Copenhague.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Entiende rápido y es una buena persona (...) hablo mucho de él, pero a veces no debería hacerlo porque los números lo hacen por mí", agregó.

Haaland marcó dos goles la semana pasada en la cómoda victoria del City sobre el Copenhague por 5-0, que es el último del Grupo G con un punto, pero Guardiola no quiso referirse a un eventual descanso del internacional noruego.

El City puede sellar su pase a los octavos de final con una victoria en el Parken Stadium el martes, tras sumar un máximo de nueve puntos en sus tres primeros partidos.

"Es cierto que hay un riesgo de fatiga (...) mañana decidiré la selección. Hablaré con los jugadores, los médicos y los fisios y decidiré", dijo Guardiola.

"No vamos a subestimarlos (al Copenhague). Si no va bien, no será porque no juguemos bien, sino porque el Copenhague juega bien (...) queremos meternos en los octavos de final y eso es lo que vamos a intentar (...) estoy más que satisfecho hasta ahora", agregó.

Los defensas John Stones y Kyle Walker, además del mediocampista Kalvin Phillips, no formaron parte de la plantilla de 21 jugadores del City que viajó a la capital danesa, ya que siguen siendo baja por lesión.

Con información de Reuters