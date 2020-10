El joven lateral estadounidense Sergiño Dest se convirtió la semana pasada en el último refuerzo del Barcelona. Y luego de su presentación, que contó con un blooper que dio la vuelta al mundo, dio detalles de la insólita primera charla que tuvo con Lionel Messi, capitán del equipo.

Al ser consultado sobre sus primeros contactos con el plantel de Ronald Koeman, el defensor de 19 años, dio detalles de cómo lo recibió el argentino: "Messi no habla en inglés, pero fue muy especial conocerlo. Si soy honesto, no sé lo que me dijo, pero mientras ambos sonreíamos, todo debe estar bien, ¿no?".

Cabe destacar que Dest ya debutó en el primer equipo del Barcelona el pasado fin de semana en el empate frente al Sevilla en el Camp Nou al ingresar por la lesión de Jordi Alba.

El joven lateral, proveniente del Ajax y que ya jugó para la Selección de Estados Unidos, llega para reemplazar a Nelson Semedo en el lateral derecho y varios lo catalogan como "el nuevo Dani Alves".

La institución que preside Josep María Bartomeu abonó 21 millones de euros por su pase, más 5 en variables.