El futbolista alemán Mario Götze, verdugo de Argentina en el Mundial de Brasil 2014, invirtió en una empresa que fabrica productos a base de cannabis medicinal, según reveló la prensa local.

Según el diario alemán Bild, Götze es uno de los inversores que aportó capital para el crecimiento de la empresa Sanity Group, que desde 2018 se dedica a fabricar productos cosméticos y medicinales con cannabis.



Una fuente de la empresa también reveló que Götze podría sumar a la inversión a su amigo y ex compañero del Seleccionado alemán y Borussia Dortmund, André Schürrle.



Götze no es el único deportista que invirtió en la empresa que tiene sede en Berlín, ya que en la lista de aportantes también están Jonas Hummels, ex futbolista y hermano de Mats -actualmente en Borussia Dortmund- y Dennis Aogo, ex Sttutgart y Hamburgo.

Götze actualmente juega en el PSV de Holanda y de a poco está recuperando la continuidad luego de mucho tiempo de inactividad por un problema de salud.