El insólito reclamo del Pollo Vignolo a Carlos Tevez: "Lo que siento"

El "Pollo" Sebastián Vignolo, inquieto por el futuro futbolístico de Carlos Tevez aprovechó un momento de su programa ESPN F90 para hacerle un insólito reclamo.

En medio del debate por el presente de Boca Juniors en la previa del duelo ante Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina, en ESPN F90 el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo habló de Carlos Tevez. El periodista se dirigió directamente al exjugador del "Xeneize" para reclamarle su regreso a All Boys, club donde el "Apache" dio sus primeros pasos como futbolista.

Los integrantes del equipo no se quedaron atrás y apoyaron las palabras de su compañero que hasta le envió un mensaje al actual presidente del club de Floresta, Nicolás Cambiasso para que lo gestione. La realidad es que el futuro de "Carlitos" aún no está definido y mientras tanto sólo se divierte jugando con amigos lejos del fútbol profesional.

"Lo que siento, es lo que me gustaría y por ahí le doy una idea espectacular es ¿A Tevez le gustaría competir contra Boca?", preguntó Vignolo y sus compañeros respondieron con un no rotundo. Por lo que el "Pollo" continuó: "A Tevez le gustaría hoy tener ciertas licencias, disponer de su tiempo, y tiene ganas de jugar. Tevez tendría que volver a All Boys y retirarse en el club de donde salió, como Riquelme se retiró en Argentinos Juniors", afirmó.

Luego agregó: "Es Messi en el PSG. ¿Le puede decir alguien de verdad que venga a All Boys? A Nico Cambiasso le estoy diciendo, que es el presidente del club. Necesitamos algo así, ¿Sabés lo bien que nos vendría? Explota todo, necesitamos un golpe de esos", culminó el periodista reconocido en parte por su fanatismo por el "Albo".

Carlos Tevez posando con la camiseta de All Boys

El picante desafío del "Pollo" a "Carlitos"

Sebastián Vignolo desafió en vivo a Carlos Tevez. El exjugador de Boca Juniors, tras su último paso por el "Xeneize" juega junto a sus amigos al fútbol y el periodista aprovechó la charla sobre el "Apache" en su programa para apurarlo con un posible partido.

"Acá está Tevez con el equipo que tiene. Jugamos donde quieras Carlitos. A este equipo, que creo que juega los martes, le doy dos goles de ventaja con el mío, yo miro", afirmó en vivo el conductor. Mientras, de fondo, mostraban la foto de Tevez junto a sus compañeros y en el estudio acompañaban las risas del "Ogro" Cristian Fabbiani, Roberto Leto, Morena Beltrán, Marcelo Sottile y Damián Manusovich.